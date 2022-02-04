Танки и БМП: Россия продолжает стягивать на Донбасс вооружение

Украинская разведка выяснила, что Вооруженные силы России продолжают снабжать оккупантов на востоке Украины военной силой. В частности, на оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей тайно стягивают танки, беспилотники, артиллерийские установки.

Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили на Facebook-странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Такие данные ГУР собрало в течение января 2022 года.

Как отмечается, с территории Российской Федерации в первый месяц оккупанты перевозили технику, боеприпасы и другое вооружение автомобильным и железнодорожным транспортом. Их свозили в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

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Речь идет про:

до 9 тысяч тонн горючего;

несколько единиц танков и бронированных машин;

самоходные артиллерийские установки;

беспилотные летательные аппараты российского производства;

боеприпасы для артиллерийских систем и минометов

Кроме того, в ГУР выяснили, что командование оккупационных войск направило в высшие органы управления Вооруженных сил РФ заявки на комплектование частей дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей для восстановления ремонта военной техники.

Ранее в Telegram-канале Conflict Intelligence Team, ссылаясь на статью Майкла Шелдона в Digital Forensic Research Lab, сообщили, что Вооруженные силы России выгрузили реактивные системы залпового огня "Ураган" на станции Речица в Гомельской области в 200 км к северу от Киева. Непосредственная близость тяжелого вооружения к украинской столице чревата посягательством на захват власти в Украине агрессором.

Кроме того, новые спутниковые снимки показали, что военные и техника России сосредоточены в 13-30 км от границ Украины.

В то же время, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на большое скопление военной техники у границ Украины, стратегия запугивания Российской Федерации не работает. При этом он отметил, что страна продолжает готовиться к любому сценарию развития событий.

По словам министра, от дальнейшей эскалации ситуации Россию сдерживает мощная поддержка Украины со стороны международных партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания предоставит Украине оружие и военную технику на фоне скопления российских войск у ее границы. По словам премьер-министра страны Мэтте Фредериксен, это произойдет в случае дальнейшей военной эскалации со стороны Москвы.