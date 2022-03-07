''Там сразу 500 человек сожгли!'': в сеть попала запись разговора российского оккупанта о больших потерях в Украине

В сеть выложили переговоры российских военных, рассказывающих о безумных потерях войск в войне в Украине. Сообщают об одном эпизоде боя, когда украинские силы уничтожили целый полк.

Украинские спецслужбы продолжают публиковать перехват разговоров российских оккупантов со своей родной РФ.

"Офицер поймал водил грузовика – приставил пистолет к голове, говорит: "Если ты моих сейчас с боя не отвезешь – я тебя пристрелю!", – рассказывает солдат. – "Здесь приехал Хабаровский отряд. Их всех убили! Никого не осталось!"

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео уничтоженной вражеской колонны с топливом. На автомобилях видна буква "Z" в квадрате, которая считается опознавательным знаком сил РФ из Крыма.

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