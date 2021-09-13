Талибы убили десятки людей после захвата Паджшерской долины – ВВС

После захвата "Талибаном" долины Панджшер (Афганистан) членами радикальной исламистской группировки были убиты, предварительно, по меньшей мере 20 мирных жителей. При этом публично представители движения обещали: мол, расправ устраивать не будут, а граждане могут заниматься своей обычной деятельностью.

О нарушении обещаний талибами сообщило издание ВВС. Журналисты отметили, что актуальные данные получить сложно, так как в регионе после захвата была отключена мобильная связь и интернет.

Одной из жертв талибов, по данным ВВС, был владелец местного магазина и отец двоих детей по имени Абдул Сами. Источники сообщили, что мужчина не сбежал во время наступления солдатов группировки. Он сказал боевикам, что у него есть свой магазин и отношения к войне он не имеет.

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Тем не менее, Сами арестовали по обвинению в продаже сим-карт бойцам сопротивления. Несколько дней спустя его тело подбросили к его дому. Свидетели заявили, что на нем были следы пыток.

Всего журналистам стало известно о 20 подобных случаях, однако реальное количество может быть намного больше.

Панджшерская долина долгое время была центром сопротивления Афганистана. Однако 6 сентября боевики объявили о победе и подняли в регионе свой флаг.

Силы сопротивления в свою очередь пообещали продолжать борьбу, а их командующий Ахмад Масуд призвал к "национальному восстанию" против "Талибана".

Отметим, что в боях за северную афганскую провинцию Панджшер погибли пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти и генерал Абдул Вудод Зара.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ООН отчитались, что собрали уже более 1 миллиарда долларов на гумпомощь жителям Афганистана. Страна столкнулась с масштабным гуманитарным кризисом после прихода ко власти талибов.