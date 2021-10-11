Таксист изменил показания: в деле о смерти нардепа Полякова произошел новый поворот

Водитель такси, в чьей машине было обнаружено бездыханное тело Антона Полякова, изменил первоначальные показания в ходе расследования загадочной смерти народного депутата. Мужчина указал, что политика в бессознательном состоянии подвезли к нему в другой машине и попросили отвезти домой.

Об этом сообщили журналисты ТСН, ссылаясь на адвоката таксиста. Сам юрист утверждает, что его подзащитного избили в отделении полиции за изменение показаний.

"Изначально он солгал, что Поляков сам его остановил на улице голосованием. Просто таксист не знал, кто что употреблял и что обнаружится в его крови. Поэтому просто не хотел впутывать других людей и сказал, что сам подобрал парламентария у Дарницкой площади. Но когда он передумал и рассказал, как было на самом деле, его решили наказать. Однако никакая экспертиза этого не подтвердит, так как нет следов", – заметил адвокат.

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При этом СМИ удалось выяснить, что вышеуказанный таксист сталкивается с правоохранителями не впервые. В 2017 году он проходил как подсудимый по уголовной статье, предусматривающей торговлю людьми. Однажды он принимал участие в эпизоде, когда вместе с подельниками вывез 19-летнюю гражданку Украины в Турцию для оказания сексуальных услуг за деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, 33-летний народный депутат Антон Поляков умер в салоне такси в пятницу, 8 октября. Обстоятельства его смерти вызвали много вопросов у коллег и следователей, после вскрытия в крови был обнаружен метадон.