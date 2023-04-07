Такого не покажут по росТВ: окопы под Бахмутом завалены телами ликвидированных захватчиков. Видео

Российские оккупационные войска несут огромные потери в ходе штурмов Бахмута. Вражеские окопы, вырытые вблизи города, усеяны телами захватчиков.

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Об этом свидетельствуют свежие кадры с Бахмутского направления. Видео, показывающее результаты обороны города-крепости, опубликовал блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Окопы под Бахмутом завалены телами российских военных. В программе у Скабеевой эти кадры не покажут. Спецоперация идет по плану. Российские патриоты довольны", – отметил Казанский.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на 407-е сутки войны в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники отбили 16 вражеских атак на этом участке фронта. От обстрелов врага пострадали ряд населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным военной разведки Великобритании, войска РФ возобновили темп наступления и продвинулись в Бахмуте, ключевая для ВСУ "дорога жизни" – под угрозой.

– В ВСУ заявили, что ситуация в Бахмуте усложняется, однако наши военные контролируют ситуацию в городе.

– За минувшие сутки в Украине были уничтожены около 480 оккупантов. Общее количество "демилитаризированных" военных РФ достигло 177 110, сообщили в Генштабе.

– ВСУ прицельно уничтожили новейшую вражескую НРЛС "Репейник". Она была разработана и передана на вооружение армии РФ только в 2021 году.

– Сами оккупанты все чаще признаются в потерях. Один из них в перехваченном телефонном разговоре заявил, что у них "заканчивается вся пехота и техника, а контрнаступление ВСУ еще не началось".