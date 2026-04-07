'Такая она, загадочная натура': оккупант выжил после украинских сбросов, но застрелился. Видео

В сети появилось видео с фронта, на котором российский военный пережил несколько сбросов с украинского дрона. В результате оккупант потерял дезориентацию из-за ранений.

В конце концов мужчина совершил самоубийство. Кадры зафиксировали операторы украинского штурмового подразделения "Черный Лебедь".

После нескольких сбросов боеприпасов оккупант остается живым, хотя получает ранения. Оператор дрона продолжает наблюдение, фиксируя дальнейшие действия военного.

Российский солдат, оставшись без возможности спрятаться или получить помощь, использует собственное оружие и стреляет себе в голову. Самоубийства среди российских солдат на поле боя становятся все более частым явлением. Это свидетельствует о низком уровне морального духа.

"Черный Лебедь" – ударная группа и штурмовое подразделение в составе 225-го отдельного штурмового батальона (сейчас полк) Вооруженных сил Украины. Подразделение специализируется на штурмовых действиях, аэроразведке и уничтожении врага с помощью ударных БпЛА, в частности "Вампир/Кажан".

