'Так зачем ты оставлял ногу, нужно было, чтобы ее отрезали': в МСЭК дали циничный 'совет' защитнику Украины, Минздрав объявил о проверке

В Харькове глава областной медико-социальной экспертной комиссии отказала участнику боевых действий в повышении группы инвалидности, заявив, что для этого ему "надо было отрезать ногу". Такой "совет" харьковчанин Дмитрий Олейник, тяжело раненный во время боев за Харьков, получил после 15 операций на ноге и экспертных выводов, что конечность окончательно потеряла функциональность.

Ветеран рассказал о вопиющем случае на своей странице в Facebook и отметил, что решение МСЭК о повышении группы инвалидности "стоит" несколько тысяч долларов. На ситуацию отреагировали в Министерстве здравоохранения: там заявили о начале проверки Харьковской областной МСЭК и оценке правомерности решений этой комиссии по установлению инвалидности.

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Дмитрий Олейник, который во время боев за Харьков получил тяжелое ранение ноги и едва не потерял конечность, рассказал, что Харьковская областная МСЭК отказала ему в повышении группы инвалидности с 3-й на 2-ю группу. Аргументы, которые он приводил, прилагая выводы экспертов по поводу полной потери функциональной способности ноги, впечатления на комиссию не произвели.

Более того: глава Харьковской областной МСЭК заявила воину, что для получения 2-й группы инвалидности он должен был ампутировать ногу.

"Так зачем ты оставлял свою ногу надо было бы ее отрезали и была бы 2 группа. (С) Буничева Лариса Леонидовна, глава областной МСЭК. Это так выглядит благодарность людям, которые стали на защиту государства. Так тогда, получается, надо было и погибнуть в одном из штурмов Это как надо относиться к военным, что можно не принимать во внимание выводы киевских клиник о том, что правая нога потеряла свою функциональную способность и является биопротезом. Этого комиссии МСЭК мало.15 операций. Мало. Нужно вырвать все живое из человека и ехидно сказать: "Если бы была ампутация – это была 2 группа", - написал Олейник.

Третью группу инвалидности Дмитрию установили почти год назад. Вследствие увольнения из рядов ВСУ в начале августа его документы поступили в Харьковскую МСЭК №3 – повторно. И там решили, что основанием для присвоения 2 группы инвалидности может служить лишь ампутация, тогда как сохраненная, но неработающая конечность якобы таким основанием не является.

"Решение комиссии МСЭК – 3 группа. Третья группа за потерю ноги или за то, что пошел защищать нашу Украину? Статья 7 Закона Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" по установлению группы инвалидности четко предусматривает, что если ранение связано с защитой Родины, то группа повышается на одну степень. Но наш харьковский областной МСЭК живет по собственным законам Дай 3-4т $ – и будет тебе нормальное решение. С*ки вы там! Буду обжаловать и добиваться того, что предусмотрено законом и совестью!" – возмутился воин.

Он рассказал, что раненая нога постоянно нестерпимо болит – и постепенно усыхает. Длинну и объем конечности Дмитрий замеряет еженедельно – и каждый раз нога становится все меньше.

Он заявил, что будет добиваться увольнения автора циничного "совета".

"Требую увольнения Буничевой Ларисы Леонидовны с должности руководителя областной МСЭК. На этой должности вижу ветерана войны, а их, убежден, сейчас много, и именно такие люди должны быть там! Потому что они почувствовали на себе все. На фото – выдержка из МРТ. И утреннее фото ноги", – написал Олейник.

История получила значительный резонанс. В итоге на нее отреагировали и в Минздраве. Там заявили, что на следующей неделе в Харьковской областной МСЭК начнут тщательную проверку, по результатам которой будут приняты кадровые решения и привлечены к ответственности должностные лица, которые совершали противоправные действия.

"Отрежь ногу – получишь группу", – это не инцидент, это приговор советской системе. В 2025 году МСЭК будут ликвидированы и полностью изменены подходы к проведению экспертизы и установлению инвалидности. Относительно конкретных решений уже сейчас: На следующей неделе Харьковскую областную МСЭК, в рамках решения СНБО, ожидает прицельная проверка. Будут проверены решения об установлении инвалидности. После результатов проверки будет не просто произведена оценка действий Харьковской МСЭК, а вынесены конкретные решения и конкретные лица понесут ответственность", – говорится в заявлении Минздрава.

В Министерстве здравоохранения также заявили, что за пренебрежительное отношение к военнослужащим и коррупцию чиновников ожидает "жестокое наказание".

"Каждый, кто будет пытаться унизить героев, каждый, кто к своей должности и полномочиям добавляет пренебрежительное отношение и коррупционную составляющую, – будет жестко наказан. Группа инвалидности – не предмет для торговли. Есть четкие критерии, по которым она устанавливается. Но самое важное – уважение к героев, к тем, кто защищает нас на фронте, – не важно, месяц, год или 9 лет этой войны. Каждый, кто получил ранение, приведшее к инвалидности, должен быть уверен в поддержке государства, а не в обесценении и унижении", – говорится в сообщении.

Что касается конкретного случая с Дмитрием Олейником, правомерность установления для него группы инвалидности Харьковской МСЭК также проверят. Все необходимые для этого документы и медицинские заключения уже направили в Центральную МСЭК МЗ Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве задержали "бизнесмена", обещавшего мужчине за $5 тыс. ускорить получение справки о группе инвалидности. Фото

Также сообщалось, что ГБР расследует 260 производств по фактам нарушений в военкоматах и ВВК, а в Минобороны заявили, что до конца года треть руководящего состава всех военкоматов составят ветераны.