Сын пытался спасти маму из горящего автобуса: подробности ДТП под Ривне с бензовозом

В ужасном ДТП под Ривне на трассе Киев – Чоп, где автобус столкнулся с бензовозом и загорелся, погибла 45-летняя жительница Нежина Татьяна Скрипець. Чудом выжил ее 17-летний сын Вадим. Сейчас он находится в больнице, у него 60% ожогов тела. Семья ехала в Польшу. Всего в этой аварии погибло 26 человек, только 12 получили травмы и выжили.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Жуткая авария произошла 4 мая примерно в 19:30 на 415-м километре трассы Киев – Чоп возле села Сытное Ривненской области.

Как сообщают в полиции региона, миниавтобус Mercedes Vito решил совершить обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes Benz, который ехал с полуприцепом с дизельным топливом. От удара бензовоз перевернулся и вылетел на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом, который перевозил людей.

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Автомобили вспыхнули. В автобусе находилось 35 пассажиров и один водитель. 24 из них погибли на месте. Также погибли водители пассажирского автобуса и миниавтобуса Mercedes Vito. Итого погибших 26 человек. Водитель бензовоза сильно пострадал, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. Всего же травмировано 12 участников аварии.

Автобус ехал по маршруту Харьков – Згожелец (Польша).

Пассажирами автобуса были 17-летний Вадим Скрипец и его 45-летняя мама Татьяна из города Нежин Черниговской области. Мальчик после аварии был в сознании.

"Он говорил, что у мамы живот был в крови. Он пытался ее вытащить из горящего автобуса, но так и не смог. Сам получил сильные ожоги", – рассказала его тетя Алена Гармаш.

Сейчас парень находится в реанимации, у него обожжено 60% тела, повреждены пальцы на левой руке, состояние стабильно тяжелое. Пока врачи держат его на уколах и капельницах, но в ближайшее время ему должны сделать операцию.

Родные переживают, чтобы Вадим перенес ее. После этого юноше предстоит лечение за границей.

Вадим сначала все время звал маму. Когда он пришел в себя, ему сообщили о гибели матери. "Мы не стали скрывать, сказали ему. Он понимает, что случилось", – говорит тетя.

Татьяна Скрипец ранее работала продавцом бытовой химии. Потом вынуждена была уволиться. Ее муж серьезно болел и ему нужна была помощь. Татьяна стала ездить на заработки в Польшу, чтобы содержать семью, муж был дома с единственным сыном.

Тетя рассказывает, что после 9 класса Вадим сам решил пойти в училище на повара. "Хотя мама хотела, чтобы он закончил 11 классов, но он сам принял решение и отнес документы в училище. Он хотел стать поваром, ему это очень нравится. Он самостоятельный парень", – говорит Алена.

Однако в декабре прошлого года муж Татьяны умер, до этого не стало и ее родителей. Женщина с сыном остались вдвоем. Потом началась война. Российские войска пришли в Черниговскую область, в Нежине тоже были обстрелы.

Вадим с мамой решили ехать в Польшу. Правда Татьяна ждала Пасху, после которой будут гробки. Нужно было сходить на кладбище ко всем родственникам, навести порядок. И после этого они двинулись в путь. До Киева доехали электричкой и там уже сели в этот злополучный автобус.

После того как стало известно о горе в семье, неравнодушные украинцы собрали на лечение Вадима более миллиона гривен. Этой суммы пока хватит, семья просит пока деньги не перечислять.

Когда встанет вопрос о реабилитации, тогда снова откроют сбор.