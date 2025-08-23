Связали и требовали деньги: на Харьковщине задержали нападавших на мать военнослужащего ВСУ. Фото
В Харьковской области полиция совместно с СБУ задержала группу злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на пожилую женщину. Она оказалась матерью военнослужащего Вооруженных сил Украины.
Злоумышленники заранее знали, что сын потерпевшей служит на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Детали нападения
По данным следствия, четверо мужчин заранее спланировали преступление. Они знали, что сын потерпевшей служит в ВСУ, и предполагали, что дома могут храниться его деньги.
Двое нападавших проникли в квартиру, связали женщину скотчем, надели на лицо маску и начали требовать деньги и драгоценности. В квартире они устроили беспорядок, однако денег там не было. У потерпевшей было только 2 тысячи гривен, отложенные на лекарства, однако нападавшие их не взяли, ограничившись мобильным телефоном.
"Я услышала, как открывается дверь, подумала, что это сын приехал. Ворвались двое мужчин. Посадили меня в кресло, связали руки и ноги скотчем, закрыли лицо. Вымогали деньги. Они перерыли всю квартиру, забрали телефон и приказали сидеть до вечера", – рассказала женщина.
По словам самой потерпевшей, она была убеждена, что это конец. Но уже через 15 минут в квартиру вошли полицейские. Они ее развязали и вызвали скорую.
По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Полиция Харьковщины призывает жителей быть внимательными и в случае появления подозрительных лиц в подъезде или доме немедленно звонить на линию 102.

