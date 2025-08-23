Связали и требовали деньги: на Харьковщине задержали нападавших на мать военнослужащего ВСУ. Фото

В Харьковской области полиция совместно с СБУ задержала группу злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на пожилую женщину. Она оказалась матерью военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Злоумышленники заранее знали, что сын потерпевшей служит на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Детали нападения

По данным следствия, четверо мужчин заранее спланировали преступление. Они знали, что сын потерпевшей служит в ВСУ, и предполагали, что дома могут храниться его деньги.

Двое нападавших проникли в квартиру, связали женщину скотчем, надели на лицо маску и начали требовать деньги и драгоценности. В квартире они устроили беспорядок, однако денег там не было. У потерпевшей было только 2 тысячи гривен, отложенные на лекарства, однако нападавшие их не взяли, ограничившись мобильным телефоном.

"Я услышала, как открывается дверь, подумала, что это сын приехал. Ворвались двое мужчин. Посадили меня в кресло, связали руки и ноги скотчем, закрыли лицо. Вымогали деньги. Они перерыли всю квартиру, забрали телефон и приказали сидеть до вечера", – рассказала женщина.

По словам самой потерпевшей, она была убеждена, что это конец. Но уже через 15 минут в квартиру вошли полицейские. Они ее развязали и вызвали скорую.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция Харьковщины призывает жителей быть внимательными и в случае появления подозрительных лиц в подъезде или доме немедленно звонить на линию 102.

Как сообщал OBOZ.UA:

Правоохранители задержали депутата из Винницкой области, которая требовала у жены погибшего военнослужащего ВСУ взятку за демобилизацию сына. Чиновница работала вместе с местным адвокатом и его сообщником.

