Супругам агентов ФСБ, которые скорректировали удар по больнице в Херсоне, дали 15 лет тюрьмы: подробности дела

Супруги агентов ФСБ РФ, которые действовали в Херсоне, корректируя ракетные удары по военной и медицинской инфраструктуре, получили 15 лет тюрьмы. По заданию кураторов они собирали информацию о расположении подразделений Сил обороны, в частности местах лечения раненых защитников.

В начале 2023 года именно по их наводке войска РФ обстреляли больницу в Херсоне, в январе того же года Служба безопасности Украины задержала обоих корректировщиков. Об этом 25 апреля информировала пресс-служба СБУ.

Как установило расследование, срок получили двое жителей Херсона, проживавшие в гражданском браке.

В начале января 2023 года они попали в поле зрения врага, когда отозвались на предложение ФСБ России в одном из российских Telegram-каналов.

После дистанционной вербовки оккупанты поставили задачу предателям собирать информацию о расположении украинских подразделений.

Также врага интересовали возможные места стационарного лечения раненых военных.

Агенты связывались со своими кураторами через мессенджер, а деньги получали на банковские карты.

По материалам СБУ суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенное в условиях военного положения", а его жену также по ч. 5 ст. 27 "пособничество в совершении государственной измены в условиях военного положения".

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине военная контрразведка СБУ совместно с подразделениями ВСУ задержала "крота" ФСБ, корректировавшего ракетные и бомбовые удары. Предатель пытался выйти на позиции оккупантов.

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