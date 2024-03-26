Сумщина под кабами. Эвакуация. Ад. А местные депутаты несут взятки, чтобы больше украсть на местной медицине. Какие слова здесь подбирать?

"26 марта в Сумах стражи порядка задержали двух депутатов, которые за 100 тысяч долларов пытались подкупить руководителя Сумской городской военной администрации".

А дальше просто вчитайтесь в эти буквы.

"Указанные денежные средства депутаты предлагали начальнику Сумской городской военной администрации за объединение двух медицинских учреждений, что обеспечило бы увеличение финансирования, а также за сохранение в должности главного врача этой объединенной больницы одного из лиц, которые и предоставляли неправомерную выгоду".

Прифронтовая область. Депутаты. Медицинские учреждения.

Этих "паразитов" бесчисленное количество. Каждая сделка отдаляет нас от победы в этой войне. День за днем. Неделя за неделей.

Во всех гаражах крутят гайки ржавым двадцатилетним пикапам, которые завтра спасут бесценные жизни, а забронированные рожи носят кабинетами 100 тысяч.

Куда вы их несете? Если Сумщину оккупируют не дай Бог из-за превосходства в силах и средствах - не будет ни больницы, ни облсовета вашего.

100 тысяч – это четыре миномета. Или 40 говорящих. Или 10 пикапов.

Колхоз животных. Неутомимые животные.