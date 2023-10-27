Судья ВАКС выпустил бизнесмена Кауфмана из-под стражи и снизил залог на 75 млн грн

Скандального одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, подозреваемого в деле о завладении имуществом Международного аэропорта "Одесса", выпустили из СИЗО. Под стражей он находился с 7 сентября.

Об этом сообщили в Telegram-канале Центра противодействия коррупции в пятницу, 27 октября. Решение принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Ярослав Шкодин. В САП его намерены обжаловать.

Судья изменил Кауфману меру пресечения по содержанию под стражей с альтернативным залогом в 230 млн грн на обычный залог в 155 млн грн.

Как говорится в сообщении, подозреваемый бизнесмен уже вышел из СИЗО и имеет пять дней для внесения залога.

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В ЦПК отметили, что такое решение судьи удивительно, поскольку ранее НАБУ и САП просили о продолжении действия меры пресечения, а не о ее изменении. Только 7 сентября судья ВАКС Олег Федоров избрал Кауфману заключение под стражу с альтернативой залога в 268,4 млн грн, а 27 сентября апелляционная палата ВАКС оставила это решение без изменений.

Кроме того, всего несколько недель назад ВАКС отказал в изменении меры пресечения Кауфману, однако уменьшил залог до 230 млн грн. Судьи обеих инстанций установили обоснованность подозрения, а также риски укрывательства, незаконного влияния на свидетелей, а также риск уничтожения, укрывательства или искажения вещей и документов.

"Однако судья написал, что частично удовлетворяет ходатайство, но полностью изменил меру пресечения от стражи на залог. В САП заявили, что с решением не соглашаются и пойдут в апелляцию", – отметили в учреждении.

В учреждении отметили, что пока не ясно, что изменилось за месяц, чтобы так радикально повлиять на изменение и уменьшение суммы залога.

Напомним: НАБУ и САП подозревают Бориса Кауфмана в вероятном незаконном завладении имуществом Международного аэропорта "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности. Следствие также называет соорганизаторами схемы одесского бизнесмена Александра Боруховича (он внес залог в 120 млн грн) и бывшего мэра Одессы Алексея Костусева (его объявили в розыск).

Всего по этому делу подозрения получили пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Рады получил подозрение в организации хищений газа более чем на 2,1 млрд грн и легализации незаконной прибыли. По данным СМИ, это Ярослав Дубневич, член фракции "За будущее".

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