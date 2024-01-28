Суд заставил БЭБ провести обследование онкобольного подозреваемого по делу 'ПриватБанка' после 4 месяцев под стражей

Суд обязал Бюро экономической безопасности провести обследование онкобольного экскерующего филиала "Приватбанка" Сергея Волкова, которого четыре месяца содержали под стражей без надлежащего медицинского ухода.

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Об этом написал его адвокат Владислав Опанасик у себя в фейсбуке.

"После четырех месяцев содержания под стражей 63-летнего онкобольного мужчины суд наконец-то обязал провести его медицинское обследование и обеспечить надлежащее лечение. До этого следствие отказывалось это делать, ссылаясь на то, что расследование не касается состояния здоровья Сергея Волкова. Это походит на циничный черный юмор! Волкову 63 года он имеет ряд заболеваний, в том числе онкологию и сахарный диабет 1-го типа (инсулинозависимость). Он нуждается в регулярных медицинских осмотрах, проведении лечебных процедур и непрерывном приеме лекарства. Мы вынуждены в очередной раз обращаться к омбудсману Дмитрию Лубинцу относительно бесчеловечного отношения к задержанному", – написал адвокат.

Напомним, 21 сентября 2023 года Шевченковский районный суд города Киева взял под стражу подозреваемого в уголовном производстве по завладению средствами "Приватбанка" Сергея Волкова. 3 ноября Апелляционный суд в очередной раз отложил рассмотрение его меры пресечения.