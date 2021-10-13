Суд заочно арестовал Януковича-младшего по делу 'Межигорья'

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал сына беглого президента Виктора Януковича – Александра – по делу о завладении резиденцией "Межигорье" в Киевской области. Решение было принято 13 октября.

Таким образом ВАКС поддержал ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, передает пресс-служба НАБУ в Telegram. Как сообщается, Александру Януковичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Так, Янукович-младший совместно с отцом подозревается в незаконном завладении комплексом сооружений государственной резиденции "Межигорье" в Вышгородском районе. В сообщении сказано, что незаконное завладение "Межигорьем" Януковичами нанесло более 500 млн грн убытков Украине.

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Александр Янукович, как и его отец, экс-президент Украины, как полагают, сейчас находятся на территории Российской Федерации.

Отметим, ходатайство в ВАКС об аресте беглого президента и его сына от НАБУ и САП поступило 28 июля 2021 года. 25 августа судья дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования.

7 октября суд принял решение заочно арестовать Виктора Януковича по этому же делу.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Александра Януковича также подозревают по ч. 5 ст. 27 (пособничество) УК.

Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности. Кроме того, предполагается конфискация имущества.

Напомним, что договоры 2007 года, согласно которым резиденция "Межигорье" выбыла из государственной собственности, суд признал недействительными. Имущество резиденции арестовали в 2015 году. В ноябре 2017 года "Межигорье" перешло в собственность государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России обнародовали новое обращение Януковича. По словам беглого президента главная "ошибка" Украины отказ от добрососедства с Россией.