Суд заочно арестовал экс-премьера Азарова по делу Харьковских соглашений: все подробности

Печерский районный суд 20 октября принял решение о заочном аресте бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова по делу Харьковских соглашений. Его подозревают в госизмене по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Таким образом судья удовлетворил ходатайство следователей, согласованное с Офисом генерального прокурора Украины.

Как установило следствие, Азаров действовал в интересах России при разработке Соглашения между Украиной и РФ о размещении Черноморского флота на территории нашего государства. Условия документа, как отмечается, были навязаны тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. Со своей стороны Азаров обеспечил согласования проекта министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабинета министров Украины.

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В результате подписания экс-главой правительства распоряжения об одобрении так называемых "Харьковских соглашений" были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск России на территории Украины, вторжение Вооруженных Сил РФ и оккупации ими полуострова Крым.

"Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях экс-премьера Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства. В дальнейшем такие действия способствовали оккупации Крыма Российской Федерацией", – сказано в сообщении.

Противоправные, как напомнили в ГБР, экс-премьер совершал по сговору группы лиц с беглым экс-президентом Виктором Януковичем. Ему в этом деле также сообщено о подозрении. Янукович объявлен в розыск. Вероятно, он находится в России.

В пресс-службе Офиса генерального прокурора добавили, что такое решение суда предоставит основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи об экстрадиции Азарова, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Азаров рассказал, что беглый экс-президент Виктор Янукович уезжал из страны якобы под страхом смерти. По его словам, он с трудом выбрался из Администрации президента.