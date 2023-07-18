Суд взял под стражу мужчину, который убил троих родственников и устроил смертельное ДТП в Харькове: он заявлял, что действовал 'по приказу люцифера'

Киевский районный суд Харькова взял под стражу 20-летнего мужчину, который убил троих родственников и устроил смертельное ДТП в Харькове. Молодой человек заявлял, что действовал "по приказу люцифера".

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Об этом сообщает "Суспільне". В общей сложности подозреваемому может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сам подозреваемый поддержал позицию прокуратуры, которая настаивала на его заключении под стражу, отметив, что так ему приказал "люцифер".

"Я не смог выполнить все, что он требовал. Говорил, что его план не удался, поэтому в это время я буду сидеть в изоляторе. Его окончательным планом было то, чтобы я поехал на Бахмут, как он сам говорил, в "чистилище" , – сказал он в суде.

Адвокат мужчины Виктория Зубенко отметила, что ее подзащитного будет ждать психиатрическая экспертиза.

"У меня по этому делу вопрос есть. То, что он все помнит подробно, может, и есть черты болезни, посмотрим. На досудебном следствии я уверена, что будет назначена психиатрическая экспертиза, где он будет общаться со специалистом в психиатрии, там вынесут вердикт, вменяем ли он. Сейчас об этом говорить рано", – сказала она.

Отметим, что 20-летнего водителя Daewoo Lanos, смертельно травмировавшего пешехода, полиция задержала 16 июля. Позже выяснилось, что автомобиль был угнан. А семья мужчины (в том числе его 10-летняя сестра) убита.

Правоохранители предварительно установили, что подозреваемый совершил убийство, после чего вызвал такси, и угрожая ножом, завладел автомобилем. Но во время движения сбил насмерть человека.

Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко отметил, что предварительно есть подозрение на употребление наркотических средств.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве, по факту незаконного завладения транспортным средством, а также по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего.

Напомним, что в Киеве во время конфликта сын-рецидивист зарезал отца и избил мать. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области из-за замечаний мужчина ударил местного жителя по лицу, в результате чего последний упал и ударился затылком об асфальт. К сожалению, от полученных травм 41-летний потерпевший, многодетный отец, скончался в больнице.

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