Суд выпустил по амнистии убийцу ребенка: новый поворот в деле о резонансном ДТП под Киевом

Полтавский апелляционный суд выпустил на свободу Станислава Сторожика, который в Киево-Святошинском районе сбил насмерть 13-летнюю Аню Шевчук. Для того, чтобы отправить водителя за решетку, родным девочки, понадобилось три года отчаянной борьбы – и вот ужасный поворот.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.

ДТП произошло 22 июня 2017 года в селе Тарасовка под Киевом. Сестры Аня и Алена Шевчук подходили к дому, когда на перекрестке младшую сбил автомобиль ВАЗ.

Девочку вместе с велосипедом отбросило на несколько метров. "Я подбежала к Ане и начала проверять пульс, она истекала кровью... Водитель остановился в 50-80 метрах", – со слезами вспоминала девушка.

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За рулем автомобиля находился 47-летний Станислав Сторожик. Как рассказывали родственники Ани, он даже не подошел к ней, вел себя неадекватно: кричал на людей, бросался на маму школьницы со словами: "Уйди, дура!".

Тогда Людмила Шевчук сказала ему, что он обязательно ответит за убийство Анечки.

"Когда мой мертвый ребенок лежал на дороге, а Сторожик сидел и смеялся мне в лицо, я ему пообещала, что обязательно добьюсь наказания", – рассказала она OBOZREVATEL.

Правда, это обещание оказалось очень трудно выполнить.

Три года понадобилось семье Шевчук, море сил и нервов, чтобы Станислав Сторожик оказался в колонии. Проблемы начались с самого начала.

Два месяца следователь не признавал потерпевшей мать погибшего ребенка, а свидетельства старшей сестры переписывались семь раз (!).

Как рассказывала нашим журналистам адвокат Анна Чернецкая, были допущены серьезные следственные ошибки.

"Спустя рукава была сделана схема ДТП. Не было даже отображено место россыпи стекла с фары машины Сторожика, а ведь оно свидетельствует о месте столкновения. У водителя не был взят анализ на наркотические вещества, хотя инструкция четко говорит, что нужно было исследовать на состояние алкогольного, наркотического или психотропного опьянения", – уточнила она.

В итоге не удалось доказать, что сбивший насмерть ребенка водитель находился в состоянии опьянения. Хотя свидетели подтверждали неадекватное поведение Станислава Сторожика.

Родственники и адвокат также считали, что дело хотели замять и представить ДТП так, будто ребенок сам бросился под колеса. А во время судебных заседаний Сторожик чувствовал себя очень уверенно, более того – угрожал и адвокату потерпевших, и им. Все это убеждало семью Шевчук, что водитель "решит вопрос", однако они не сдавались. Благодаря резонансу дело постоянно освещали СМИ – журналисты ходили на судебные заседания.

Людмила Шевчук говорит, что не знает, как удалось прожить три года до приговора.

"Мы пережили три года ада. Не знаю, откуда брались силы все это перенести. Наверное, мне помогали свыше – Господь и моя Анечка. Были моменты полного отчаяния и казалось, что нет выхода, но тут же появлялись люди, которые помогали не потерять веру в справедливость. Чужие люди стали родными", – отметила безутешная мать.

Наиболее тяжело семье Ани Шевчук было на последнем заседании в Киевском апелляционном суде, которое состоялось 2 июля 2020 года – тогда Сторожика приговорили к 8 годам лишения свободы. Было доказано, что водитель сел за руль технически неисправного автомобиля, зная об этом (практически не работали тормоза задних колес). Также он серьезно превысил скорость, хотя на том участке, где произошло ДТП, было ограничение скорости до 50 километров в час.

Водитель улыбался, фотографировал мать девочки, кому-то пересылал эти фотографии. А когда ему дали последнее слово, то возмутился: "Я не могу понять, за что мне впаяли восемь лет? Мне уже три года нервы треплют!"

Невероятно, но факт: даже спустя полтора месяца после приговора убийца ребенка продолжал оставаться на свободе и спокойно жить в Глевахе Киевской области. И только после того, как это было озвучено в СМИ, Сторожика наконец-то задержали и отправили в колонию.

Однако на этом жуткая эпопея не закончилось.

Очевидно, Сторожик понимал, что выйти по амнистии у него шансов не будет, так как Киевский апелляционный суд его точно не выпустит. Тогда обратился с ходатайством, будто с ним плохо обращаются и перевелся отбывать наказание в Крюковскую исправительную колонию (Полтавская область). А затем подал ходатайство об амнистии в Полтавский апелляционный суд.

По мнению адвоката семьи Шевчук Наталии Ульяновой, судя по всему, "там договорились". И 8 декабря суд решил выпустить Сторожика на свободу.

"Суд длительное время рассматривал ходатайство о применении амнистии, год мы ездили на суды в Полтаву. В это время Сторожик еще проходил по делу по ч.1 ст. 263 УК (незаконное хранение оружия) – у него нашли гранату. Однако это дело закрыли по формальным причинам – пропустили сроки, дело с обвинительым актом было невовремя передано в суд. И 1 декабря решением Киевского апелляционного суда оно было закрыто. Сразу после этого очень быстро было назначено заседание в Полтаве – на 8 декабря", – рассказала Наталия Ульянова.

Судьи практически не слушали потерпевших и их доводы, а Сторожик так и не признал свою вину, вел себя дерзко, цинично и неадекватно. На протяжении всего рассмотрения он оскорблял семью Шевчук.

Адвокат Ульянова считает, что отношение суда было пристрастным.

"Складывается впечатление, что решение суда уже было готово, все происходило очень быстро. Несмотря ни на доводы потерпевших, ни на доводы прокурора суд решил выпустить фактически такого негодяя по Закону об амнистии 2016 года. Я говорила, что с 2017 года жизнь семьи Шевчук изменилось навсегда. Они потеряли самое дорогое – своего ребенка. Говорила, что суд не хочет слушать наши доводы. Меня прерырвали. Очень спешили", – сообщила Ульянова.

Шокированы тем, что убивший их ребенка выходит на свободу, и родители Ани Шевчук. Ее мама считает, что правосудия у нас просто нет: "Зачем нам такие суды?! Как такое вообще возможно?"

Решение Полтавского апелляционного суда об амнистии Сторожику обжалованию не подлежит. Водитель, фактически убивший Аню Шевчук, провел за решеткой чуть более года – вместо положенных восьми. Он не помогал финансово с похоронами ребенка и не выплатил моральный ущерб потерпевшим, но самое главное – ни на грамм не раскаялся.