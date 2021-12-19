Суд вынес приговор школьникам, которые напали на кассира в Луцке: били в живот и таскали за волосы

Луцкий городской суд вынес приговор трем парням в виде условного наказания на два года за избиение сотрудника кассового зала в супермаркете "Семь23". Подсудимые оказались несовершеннолетними учениками двух лицеев.

Об этом сообщили журналисты издания "Волынские новости", ссылаясь на решение, озвученное в зале заседания. Известно, что у подсудимых возник конфликт с двумя кассирами и еще одним мужчиной.

"Согласно материалам дела, злоумышленники били кассиров в живот, по лицу, тащили за волосы. В результате реальные травмы получила только одна жертва подростковой агрессии, и именно он выступал потерпевшим в суде", – указано в сообщении.

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Подсудимые признали свою вину и причастность к совершенному преступлению. Двое из них уже имели судимость.

Сам потерпевший подписал заявление, согласно которому не имеет претензий к своим обидчикам. Судья, приняв во внимание все нюансы дела и возраст подсудимых, вынес приговор, который позволяет подросткам продолжить обучение в лицее.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве злоумышленник избил хозяина квартиры, в которую проник под видом социального работника.