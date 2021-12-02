Суд вынес приговор мужчине, который "сливал" оккупантам данные о ВСУ и готовил диверсию на Донбассе. Фото

Димитровский городской суд Донецкой области вынес приговор мужчине, который "сливал" оккупантам данные о Вооруженных силах Украины и готовил диверсию на Донбассе. Ему назначено наказание в размере 11 лет 10 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщается на сайте Донецкой областной прокуратуры. Представитель одного из разведывательных подразделений РФ создавал действенную агентурную сеть на территории Донбасса. Задачей злоумышленника было проведение разведывательно-подрывной деятельности, совершение террористических актов и диверсий на подконтрольной Украине территории Донбасса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Он привлек к этому бывшего 31-летнего "коллегу", который с апреля 2020 года систематически передавал в Telegram информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения военной техники и военнослужащих ВСУ, которые несут службу в Покровске и Константиновке.

Кроме этого, в ноябре 2020-го обвиняемый за $1500 должен был совершить диверсию на объекте критической инфраструктуры, а именно подорвать опору линии электропередач у подстанции распределения электроэнергии "Красноармейск".

27 ноября прошлого года диверсанта разоблачили и задержали до совершения преступления. У него были обнаружены средства связи, деньги, самодельное взрывное устройство и пульт управления к нему.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть ФСБ России, которая занималась разведкой военных объектов и готовилась совершить диверсии. Координацией сети занимались боевики "ДНР". Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата так называемого "Ялтинского городского совета" Юрия Ломенко. Силовики обвиняют его в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.