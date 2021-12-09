Суд вынес приговор девушкам, которые принуждали несовершеннолетнюю к проституции: 'накачивали' алкоголем

Деснянский районный суд Киева вынес приговор двум девушкам, которые принуждали несовершеннолетнюю к занятию проституцией с применением обмана и насилия. Их приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как следует из приговора, который опубликован в Едином государственном реестре судебных решений, еще летом 2017 года обвиняемые в российской социальной сети "Вконтакте" познакомились с девушкой и пригласили ее в Киев, обещая устроить на работу няни.

15-летняя девушка приехала к ним в квартиру, но студентки предложили работать в сфере интимных услуг. Когда она отказалась, девушки избили ее, отобрали мобильный телефон и заставили оказывать сексуальные услуги незнакомым мужчинам.

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Отмечается, что они регулярно накачивали пострадавшую наркотиками и алкоголем. Несовершеннолетнюю студентки вывозили на работу ночью на такси и сопровождали ее. За услуги интимного характера 15-летней платили от 2000 до 4000 гривен, но деньги обвиняемые присваивали.

В какой-то момент злоумышленницы оставили свою жертву одну и закрыли ее в квартире. Девушка начала сбрасывать из окна записки в спичечных коробках, в которых просила о помощи, а также просила вызвать полицию и сообщить ее местонахождение родителям.

Одну из записок обнаружил мужчина, гулявший под домом с ребенком, он и сообщил об "узнице" в правоохранительные органы. В итоге девушку вытащили через балкон соседней квартиры правоохранители.

На суде обвиняемые свою вину не признали. Но во время обыска автомобиля, в котором задержали двух студенток, изъяли телефон потерпевшей, лист бумаги с прайсом стоимости предоставления сексуальных услуг, ватман с бизнес-планом, а также 50 контрацептивов, гели-смазки и наручники с розовым пухом.

Кроме того, у освобожденной девушки обнаружили синяки и ссадины в области лица, шеи, правого предплечья и коленных суставов. Это, по мнению суда, свидетельствует о применении насилия в период проживания с обвиняемыми.

Обеих девушек признали виновными и приговорили к 5 годам тюрьмы. Но так, как виновные содержатся под стражей с июля 2017 года, они уже отбыли более 4 лет своего срока.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Харьковщине правоохранители "накрыли" массажный кабинет, под видом которого работал бордель. Он, в частности, был связан и с торговлей людьми.

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