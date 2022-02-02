Суд вынес приговор чиновнику за разглашение гостайны уборщице. Все подробности

Старобельский районный суд приговорил начальника загородного запасного пункта управления Луганской облгосадминистрации к 2,5 годам условного лишения свободы за разглашение государственной тайны уборщице. При этом тайной оказалось само месторасположение запасного пункта управления ОГА.

Во время рассмотрения дела суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемый, и освободил мужчину от реального наказания. Об этом говорится в приговоре Старобельского районного суда Луганской области от 28 января 2022 года.

Отмечается, что еще летом 2019 года обвиняемый чиновник познакомился с уборщицей в Старобельской РГА и пригласил ее на работу в загородный запасной пункт управления ОГА. Примечательно, что для трудоустройства женщина обязана была получить доступ к государственной тайне.

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Несмотря на отсутствие такого документа, она регулярно появлялась в запасном пункте управления. При этом согласно выводам эксперта по вопросам государственной тайны в Вооруженных Силах Украины, дислокация данного пункта имеет степень секретности "Тайно".

В итоге чиновника приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за покушение на разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Однако между подозреваемым и прокурором было заключено соглашение о признании виновности, благодаря чему суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

В Украине закон о государственной тайне действует с 1994 года и с тех пор не менялся. В парламенте считают некоторые нормы уже устарелыми и начали разрабатывать новую версию документа. В частности, хотят ввести более простой механизм рассекречивания информации и ужесточить допуск нардепов к государственной тайне.