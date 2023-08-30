Суд возьмется за дело экс-министра Рудьковского, организовавшего похищение бизнес-партнера: все детали громкого дела

Голосеевский районный суд Киева рассмотрит дело бывшего министра транспорта и связи Николая Рудьковского, первое заседание назначено на понедельник, 4 сентября 2023 года. Рудьковский, по данным следствия, еще в 2012 году организовал похищение своего бизнес-партнера, ранее руководителя "Нефтегаздобычи", а ныне народного депутата от партии "Слуга народа" Олега Семинского.

Видео дня

Действующего нардепа долгое время удерживали в неволе в бесчеловечных условиях, применяли к нему пытки и требовали от Семинского и его родственников выплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долларов. О начале судебного процесса по резонансному делу стало известно из Единого реестра судебных решений.

Согласно тексту постановления Голосеевского районного суда города Киева, размещенному в Едином реестре судебных решений, первое заседание суда по резонансному делу о похищении бывшего руководителя "Нефтегаздобычи", а ныне народного депутата Олега Семинского назначено на 4 сентября. Заседание начнется в 11.00.

Обвиняемым по делу проходит бывший министр транспорта и связи, экс-нардеп от "Партии Регионов" Николай Рудьковский. Преступление, организацию которого ему инкриминируют, было совершено еще в 2012 году. И только сейчас, через 11 лет спустя, он наконец предстанет перед судом.

Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора Украины завершили расследование по делу о похищении Семинского еще в феврале 2021 года. В то время правоохранительные органы раскрыли некоторые детали преступления, в организации которого обоснованно подозревают Рудьковского.

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора раскрыли резонансное похищение в 2012 году руководителя компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который теперь является народным депутатом от "Слуги народа".

По данным следствия, обнародованным в феврале 2021 года, в начале 2012 года тогда топ-менеджера "Нефтегаздобычи" Семинского похитили и более 3 лет удерживали в неволе. Правоохранительные органы также установили, что за похищением действующего нардепа стоял его бывший бизнес-партнер Рудьковский, являвшийся наряду с Семинским сооснователем компании.

"По данным следствия, в начале 2012 года руководителя ведущей газодобывающей компании незаконно похитили и более трех лет удерживали в бесчеловечных условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников уплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долл. США. Расследованием установлено, что организатором преступления является его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, занимавший в прошлом должность министра транспорта и связи Украины", – отмечали тогда в ОГПУ.

Кроме заказчика, о подозрениях было сообщено исполнителям похищения и издевательств над Семинским.

"В рамках производства уведомлено о подозрении 5 лицам, причастным к указанным преступлениям, в частности, и организатору, по ст. 127 "Пытки", ст. 146 "Похищение человека" и ст. 189 "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины", – отмечали в СБУ.

Среди исполнителей, как следует из данных расследования, были, в частности, представители "уголовного мира"

Перед тем, 2 февраля 2021 года, как сообщали СМИ, Печерский суд Киева распорядился наложить арест на акции ЧАО "Нефтегаздобыча", принадлежащие брату Рудьковскому Сергею. Этот арест был произведен в рамках уголовного производства, открытого еще в ноябре 2012 года по факту похищения Семинского.

Напомним, ранее сам Семинский утверждал, что "на 100% уверен, что заказчиком похищения был Николай Николаевич Рудьковский".

"Были, конечно, жесткие пытки. Приблизительно три недели на грани жизни и смерти. Сначала меня перевозили, держали в подвалах с периодичностью 3-4 суток закованным. Потом, требуя деньги, начали очень жестко избивать. Я несколько раз терял сознание... В этом помещении меня держали до лета 2013-го в самых ужасных условиях. Я лежал закованный на полу без матраса, у меня даже не было права сидеть, все время в маске, с закрытыми ушами, волосы сантиметров 30, ногти... Позже они начали водить меня в душ, тоже закованного. Так я провел примерно полтора года, сам того не зная", – вспоминал действующий нардеп.

На момент освобождения Семинский потерял почти половину веса: со 110 кг он похудел до 62 кг.

Причиной похищения он называл свои 10% акций "Нефтегаздобычи", в которой они с Рудьковским были партнерами.