Суд в Сербии рассматривает дело эксгенерала СБУ Наумова: появились фото ''правой руки'' Баканова в наручниках

Бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, возглавлявший главное управление внутренней безопасности СБУ, а накануне полномасштабного вторжения России сбежавший из Украины, находится под стражей в Сербии. Суд в Нише рассматривает его дело по отмыванию денег.

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Об этом сообщила журналист программы "Схемы" Валерия Егошина и обнародовала соответствующие фото. Она отметила, что Наумов в сербском суде отрицает обвинения.

Экс-генерал СБУ пытается доказать, что 600 тысяч евро и 125 тысяч долларов, с которыми его задержали на границе между Сербией и Северной Македонией в июне прошлого года, – это "семейные деньги".

"Это фото из сербского суда в Нише, где Наумов сегодня активно отрицает обвинения в отмывании денег. Мол, 608,000 евро и 125,000 – это семейные деньги. Однако в этом свете еще интереснее читать материалы по другому подозреваемому в госизмене – Кулиничу, которые на днях опубликовали бюро расследований и Служба безопасности Украины", – написала журналистка.

Стоит отметить, что подозреваемый в госизмене экс-глава Главного управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич лоббировал назначение Андрея Наумова на должность первого заместителя главы СБУ. Об этом говорится в разговорах Кулинича и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, которые ДБР обнародовало 5 апреля.

На записях Кулинич также описывал значительное влияние Наумова на процессы СБУ. Согласно данным ДБР, Кулинич сотрудничал с ФСБ РФ.

"Еще во время подготовки нашего первого материала о Наумове мы ломали голову – как доказать его влиятельность во время каденции Баканова, а, оказывается, все было записано. Надеюсь, украинское следствие сможет найти возможность продемонстрировать эти записи и сербскому правосудию, которое сейчас заслушивает версию о "семейных деньгах", – подчеркнула Валерия Егошина.

Андрей Наумов является фигурантом ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля выяснилось, что генерал Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину за считанные часы до первых ракетных ударов.

31 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о лишении генерала Наумова звания. А в ДБР начали расследовать дело о совершении им государственной измены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне прошлого года Андрея Наумова арестовали, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию. Его обвинили в попытке незаконно перевезти крупную сумму незадекларированной валюты и драгоценных камней. В настоящее время в Сербии также рассматривают вопросы возможной экстрадиции Наумова в Украину.

В Украине Андрей Наумов подозревается в государственной измене. ДБР сейчас проверяет возможную причастность бывшего чиновника к передаче оккупантам данных о ЧАЭС, которые могли способствовать быстрому захвату захватчиками атомной электростанции.

В октябре прошлого года Наумову сообщили о втором подозрении в Украине. Его подозревают в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

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