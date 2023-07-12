Суд в Сербии отказал Украине в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова: подробности

Высший суд сербского города Ниш отказал Украине в экстрадиции арестованного бывшего руководителя Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который находится под арестом в Сербии уже больше года. Дело направлено в Апелляционный суд для дальнейшего рассмотрения. Срок принятия нового решения не установлен.

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Об этом сообщили в среду, 12 июля, журналисты проекта "Схемы". По данным журналистов, сроков принятия нового решения по экс-генералу СБУ нет.

Чиновник-коррупционер скрылся за границу за день до начала полномасштабного вторжения России, отправившись в Сербию. Там он был задержан в июне 2022 года.

Согласно экстрадиционному запросу относительно Андрея Наумова, который есть в распоряжении "Схем", Офис генерального прокурора Украины обратился в министерство юстиции Сербии в сентябре 2022-го с просьбой передать чиновника Украине. Его подозревают в трех уголовных правонарушениях.

На родине Наумову объявили два подозрения : в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотреблении властью или служебным положением. И еще одно – в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн грн.

В Сербии ему инкриминируют "незаконное обращение ценных материальных активов", за что он может получить наказание в виде заключения сроком до 12 лет.

"Кроме прокуроры подчеркнули, что гарантируют содержание Наумова под стражей в Украине и его возвращение на территорию Сербии для отбывания наказания по приговору сербского суда, который заслушивает дело о вероятном отмывании им денег, и что уголовное преследование в отношении экс-чиновника СБУ не является политически мотивированным", – сообщили журналисты.

В то же время, сам Андрей Наумов во время судебных заседаний в Сербии заявлял, что опасается за свою жизнь в случае возвращения в Украину.

Напомним, что в Украине его подозревают также в государственной измене, поскольку он в сопровождении нескольких человек покинул Украину за считанные часы до первых ракетных ударов в ночь на 24 февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о лишении генерала Наумова звания. А в Государственном бюро расследований начали расследовать дело об осуществлении им государственной измены.

Андрей Наумов был арестован 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию. Ему инкриминируют "незаконное обращение ценных материальных активов".

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