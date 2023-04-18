Суд в Одессе осудил бывшего топмилиционера области Фучеджи, причастного к событиям 2 мая

Бывшему заместителю руководителя Одесской областной милиции Дмитрию Фучеджи, фигурировавшему в деле событий 2 мая, огласили приговор. Приморский суд Одессы назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы и лишения звания полковника.

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Об этом 18 апреля сообщил глава ОО "Зеленое письмо" Владислав Балинский.

"Фучеджи обвиняли в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, что привело к трагическим последствиям; в пособничестве в захвате зданий госорганов и вмешательстве в деятельность других работников правоохранительных органов и судили в его отсутствие. Напомню, что 4 мая Фучеджи сбежал из врача ", а затем раздавал интервью рос пропагандистам и выступал в ООН по видеосвязи. Приговор объявил судья Коваленко В.М.", - отметил Балинский.

Напомним, что 2 мая 2014 года Дмитрий Фучеджи руководил представителями "Антимайдана", которые в центральной части Одессы, возле Российского академического театра на улице Греческой, устроили массовые беспорядки, совершали насилие, погромы и уничтожали имущество. В результате огнестрельные ранения получили восемь человек, шестеро из них погибли.

4 мая 2014 года из-за бездействия Дмитрия Фучеджи, которого после беспорядков в городе назначили исполняющим обязанности начальника ГУМВД Украины в Одесской области, "антимайдановцы" захватили здание управления милиции и уволили 63 своих сторонников. При этом, по данным следствия, Фучеджи отдал устный приказ открыть камеры ИВС Одесского городского управления и освободить задержанных.

С мая 2014 бывший заместитель находится в розыске, поскольку покинул территорию Украины через несколько дней после трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая 2014 года Фучеджи скрылся из-под домашнего ареста, его объявили в розыск.

Фучеджи некоторое время скрывался в Приднестровье и раздавал интервью российским СМИ. В них он обвинял в трагедии 2 мая киевские власти.