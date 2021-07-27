Суд в Литве отказал в рассмотрении апелляции Шария, ему придется покинуть ЕС, – Фейгин

Суд в Литве отказал блогеру Анатолию Шарию в апелляции на решение, которым его объявили персоной нон грата на территории страны. Теперь ему придется покинуть Европейский Союз.

Об этом в Twitter написал юрист Марк Фейгин. Он также опубликовал соответствующее решение суда (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

По словам юриста, Шарий подал жалобу на решение департамента миграции. "После отказа он должен покинуть ЕС", – подчеркнул Фейгин.

Также юрист утверждает, что до конца августа по его заявлению в ЕС начнут расследование против блогера. Речь идет об "отмывании денег, полученных от российских властей преступным путем", а также о "приобретении на эти средства недвижимости в Испании". Он заверил, что соответствующая проверка уже ведется.

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Напомним, в конце мая стало известно, что Литва лишила Шария статуса беженца, а его все документы были аннулированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине против "Партии Шария" начали расследование. Оно касается отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов и махинациях во время финансирования политической силы.

Самого Шария также сообщено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).