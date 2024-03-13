Суд в Киеве признал недействительным договор между 'Укргаздобычей' и китайской Vorex: что известно

22 февраля 2024 года Хозяйственный суд Киева принял решение признать недействительным договор поставки трубной продукции, заключенный между АО "Укргаздобыча" и поставщиком труб из Китая, компанией Vorex.

Об этом сообщает издание "Телеграф".

Согласно тексту документа, главным мотивом этого решения стал факт подделки одного из документов, который Vorex предоставил для участия в тендере на Прозорро. Речь идет об отзыве от другой компании об исполнении аналогичного договора в Украине на поставку обсадных труб.

Китайский посредник добавил в тендерную документацию такое письмо-отзыв от ООО "Полтавская буровая компания". Однако в ходе рассмотрения судебного дела ПБК сообщила, что не предоставляла такое письмо-отзыв в пользу Vorex. Более того, как выяснилось, Vorex осуществлял поставки продукции для ПБК с отклонением от указанного объема товара и сроков его поставки.

При указанных обстоятельствах Хозсуд Киева пришел к выводу, что оригинала письма-отзыва №228 от 21 марта 2023 года не существует, а следовательно, и не существовало по состоянию на момент определения Vorex победителем торгов. Тендерное предложение Vorex не отвечало квалификационным критериям, указанным в тендерной документации и в силу закона должно было быть отклонено АО "Укргаздобыча". Поэтому суд принял решение признать недействительным как результаты тендера, так и сам контракт между УГО и Vorex.

В рамках этого контракта Vorex поставлял для УГД китайские трубы производства Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. Еще в 2020 году Украина ввела антидемпинговую пошлину в размере 51,52% на импорт стальных труб из Китая, однако для Hengyang Valin было сделано исключение – пошлины из труб этой китайской компании не взимаются. Более того, впоследствии, в 2021 году МКМТ разрешила Vorex импортировать эти трубы без уплаты пошлины.

Как сообщает издание "Наши Деньги", по данным платформы Прозорро, в 2023 году "Укргаздобыча" заключила контракты с Vorex на общую сумму $100,5 млн. И с этой суммы не уплачено никаких налогов в бюджеты всех уровней Украины. В то же время, если бы эти заказы вместо китайцев выполняли украинские производители труб, в бюджеты всех уровней вернулись бы 785 млн. грн. в качестве налогов.

Кроме того, заключая соглашения с китайцами в долларах США, "Укргаздобыча" рассчитывается уже после выполнения работ, то есть через полгода-год после подписания контрактов, закупая для этого валюту по коммерческому курсу. То есть УГД имеет дополнительные расходы в размере минимум 100 млн. грн. на то, чтобы купить валюту. При этом контракты с украинскими производителями заключаются в гривне.

По данным "Бизнес-Цензора", в начале 2024 года Vorex заблокировала в Хозяйственном суде города Киева выполнение банковских гарантий перед "Укргаздобычей". Согласно документу, китайский посредник вообще требует "признать гарантию банка "Глобус", выданную в пользу АО "Укргаздобыча", ничтожной и не подлежащей исполнению". Кстати, аналогичным иском Vorex заблокировал выполнение банковских гарантий перед другой "дочкой" НАК "Нафтогаз" — Оператором ГТС Украины.

По информации, имеющейся в распоряжении "Бизнес Телеграфа" со ссылкой на базу Importgenius, китайский производитель Hengyang Valin Steel Tube Co после широкомасштабного вторжения россиян в Украину поставляет трубы в РФ, в частности ООО "Северснаб" и ООО "Каспийская энергия проекты", а также через логистические компании ООО "Миал", "Меджор Карго Сервис" и "ТЭК Лектранс". То есть украинские государственные компании, покупая китайские трубы, перекачивают средства в бюджеты Китая, хотя аналогичная продукция есть в Украине