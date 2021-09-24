Суд в Киеве оставил в СИЗО автора кричалки про Путина

Сергею Величко, известному как "Чили" - автору кричалки "Путин - х**ло" Шевченковский районный суд Киева не изменил меру пресечения и продлил срок содержания в СИЗО до 22 ноября. Вместе с ним под стражей оставили и его побратимов из Харькова.

Представители Национального Корпуса и ветеранской общественности, к которым относятся задержанные, называют это дело "заказным и политическим". Как сообщил адвокат ветеранов Ярослав Смелянский, длительное содержание под стражей никоим образом не обусловлено ни обоснованностью подозрения, ни теми рисками, на которые ссылается прокурор, поскольку материалы его ходатайств не содержат доказательств в подтверждение этих рисков.

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В свою очередь первый заместитель руководителя Центрального штаба Национального Корпуса Владислав Соболевский так охарактеризова л под судом причину такого решения: "Сергей Величко и другие его побратимы находятся в СИЗО под прессами "Слуг народа - новых "регионалов". Украинцам, в принципе, все равно какого цвета новая "Партия регионов" - не бело-голубая, так зеленая, какого роста новый диктатор. Украинцы хотят вытянуть патриотов из СИЗО, помогать солдатам на фронте, которым сегодня нельзя давать ответ на огонь врага. Украинцы хотят сегодня вернуть назад Донбасс и Крым, и не позволить легализации формулы Штайнмайера, которая сделает выборы на Донбассе неподконтрольными, а вы увидите в Киеве парламенте террористов".

Напомним, 5 августа 2021 в Харькове у ветеранов российско-украинской войны и общественных активистов провели обыски, в результате которых СБУ задержали 7 человек. Среди них - Сергей Величко "Чили" - ветеран российско-украинской войны, активный защитник Харьковского Евромайдана, автор всемирно известной кричалки "Путин-Х**йло".

6 августа Шевченковский райсуд столицы установил меру пресечения 60 суток СИЗО. 27 августа Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу относительно меры пресечения и задержанных оставили в следственном изоляторе.