Суд в Гааге начнет рассмотрение дела о захвате Россией украинских моряков: названа дата

Арбитражный трибунал Международного суда ООН в Гааге рассмотрит дело о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году. Слушания начнутся 11 октября.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Напомним, что речь идет о кораблях "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу".

Глава МИД заявил, что это дело является очень важным для нашей страны и определяющим для мира. Украина будет доказывать незаконность действий России. Он убежден, что привлечь РФ к ответственности удастся.

Министр пояснил, что у военных кораблей есть иммунитет и этого принципа должны придерживаться в соответствии с международным морским правом.

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Напомним, что в прошлом году Шевченковский районный суд Киева отказался разрешить задержание российских силовиков, которые участвовали в захвате украинских кораблей и моряков. Это решение не было обжаловано стороной обвинения. Речь тогда шла о командирах кораблей "Дон" и "Суздалец" Алексея Саляева и Сергея Щербакова, а также сотрудников пограничного управления ФСБ Андрея Шеина и Алексея Шатохина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российский корабль протаранил буксир ВМС Украины, а затем россияне с применением оружия захватили три украинских корабля.

В результате в плен попали 24 члена экипажа, трое из которых были ранены. Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал освободить моряков, однако Москва не отреагировала на это.

Позднее моряков удалось вернуть во время обмена пленными.