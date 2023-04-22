Суд решил не арестовывать помощника священника, избившего воина в Хмельницком

Горрайонный суд Хмельницкого избрал меру пресечения помощнику священника Свято-Покровского кафедрального собора Игорю Слободяну, избившему бывшего военного. Его отпустили под личное обязательство.

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Об этом сообщило издание "Подолье News". Отмечается, что следователь и прокурор требовали заключить Слободяна под стражу, тогда как защита подозреваемого настаивала на том, что боец препятствовал совершению религиозного обряда (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Адвокат задержанного подчеркнул, что после "неоднократных угроз" в адрес других священнослужителей и прихожан Украинской Православной Церкви, его подопечный сам явился в полицию, в суд, сам дал исчерпывающие показания в уголовном производстве.

"Поэтому я считаю, что не только подозрение в отношении него не обосновано, но и ходатайство о его содержании под стражей абсолютно безосновательно", – заявил он.

Заслушав обе стороны, суд принял решение "применить к подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренному частью 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины Слободяна Игоря Дмитриевича меру пресечения в виде личного обязательства".

Решение будет действовать до 9 июня текущего года, в случае его невыполнения Слободяну грозит штраф в размере более 5 тысяч гривен.

Напомним: 2 апреля в Хмельницком представители УПЦ МП набросились на военного, получившего ранение и контузию на фронте. Причиной потасовки стал вопрос защитника – сколько украинцев должна убить Россия, чтобы граждане нашего государства перестали посещать храмы УПЦ МП.

Пострадавшим военным оказался защитник Украины Артур Ананьев, который в начале полномасштабного вторжения России пошел добровольцем защищать родную землю. Он воевал в рядах 19-го стрелкового батальона. На передовой Ананьев получил контузию и черепно-мозговую травму.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Слободян скрылся из поля зрения правоохранителей через два дня после скандального инцидента. МВД объявило его в розыск;

– пострадавший Ананьев поделился подробностями резонансного события в хмельницком храме. По его словам, он пришел в церковь с единственным вопросом: сколько еще Россия должна убить украинцев, чтобы для всех прихожан УПЦ МП стала очевидна отвратительная кровавая сущность этого государства?

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