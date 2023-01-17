Суд разрешил арестовать Януковича по делу о расстреле майдановцев в 2014 году

Печерский районный суд Киева дал разрешение на арест бывшего президента Украины Виктора Януковича, который сбежал из страны сразу после расстрела участников Революции Достоинства 18-20 февраля 2014 года. Одиозный экс-политик проходит в качестве подозреваемого по делу об убийствах митингующих майдановцев.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Януковичу избрана мера пресечения в этом процессе в виде содержания под стражей.

"Расследованием установлено, что бывший президент Янукович совместно с главой СБУ, главой МВД, министром обороны и другими чиновниками правоохранительных органов без законных оснований организовали применение специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов", – указано в сообщении.

Напомним, что это уже не первое решение Печерского суда о разрешении на арест одиозного экс-гаранта. В мае минувшего года аналогичное постановление относительно Януковича было принято по делу о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 февраля 2014 года во время Евромайдана был произведен расстрел Небесной Сотни, ставший черной страницей в нашей новейшей истории. Уже тогда в преступлении против своего народа был заподозрен экс-президент Янукович, позднее против него был возбужден ряд уголовных дел.

Сам несостоявшийся диктатор, уже давая пресс-конференцию из Ростова, объявил, что имена виновных известны всем. Однако себя он к этому ряду не причислил.

Спустя восемь лет беглый Янукович опубликовал статью под громким заголовком "На грани... Государственность Украины решается сейчас", где обвинил украинцев в том, что свергли его, а Революцию Достоинства – во вторжении войск оккупантов на наши территории.

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