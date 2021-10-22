Суд признал невиновным полтавчанина, сломавшего нос патрульной: защищался от неправомерных действий

На Полтавщине суд оправдал мужчину, который нанес телесные повреждения сотруднице Национальной полиции. Он сломал женщине нос, когда она прибыла на вызов, который касался семейного насилия.

Решение принял Октябрьский райсуд Полтавы 19 октября, говорится в информации на сайте Единого реестра судебных решений. Инцидент произошел в августе 2020 года.

В тот день патрульные прибыли в квартиру мужчины, их вызвала его жена. Отмечается, что он был нетрезв и вел себя агрессивно. Правоохранители предложили ему выйти на улицу для составления админпротокола, но он отказался. Во время спора он ударил сотрудницу полиции.

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Проанализировав показания свидетелей и записи с нагрудных камер правоохранителей, судья пришел к выводу, что поведение подозреваемого не было агрессивным до того момента, пока полицейские не стали требовать от него покинуть квартиру.

Правоохранители, как сказано в решении суда, должны были мотивировать свою просьбу составлять протокол не во квартире, однако не сделали этого. Суд считает, что такое требование не было необходимым.

Из объяснений обвиняемого, он не собирался ударить женщину и это случилось по неосторожности, когда его ослепили слезоточивым газом. Суд считает, что мужчина мог ударить сотрудницу полиции во время произвольного движения руками, будучи ослепленным от действия газа.

"Суд приходит к выводу, что меры со стороны полиции не были необходимыми и соразмерными ситуации, а действия обвиняемого были обусловлены самозащитой" – говорится в приговоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области нетрезвый мужчина головой ударил в лоб сотрудника полиции, который сделал ему замечание из-за неадекватного поведения. Правоохранителя с травмой госпитализировали.