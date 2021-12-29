Суд принял решение по подросткам, которые изуродовали склеп и фотографировались с черепом на Прикарпатье

В Коломые Ивано-Франковской области суд приговорил трех несовершеннолетних жителей города к принудительным мерам воспитательного характера и пяти месяцам ночного домашнего ареста. Подросткам вменили в вину надругательство над телом усопшего, чей скелет они добыли из места захоронения и снимали с ним видеоролики.

Об этом сообщила пресс-служба Коломыйской окружной прокуратуры. Родители и опекуны осужденных обязаны контролировать исполнение приговора суда в отношении несовершеннолетних осужденных.

В ходе судебных заседаний удалось доказать, что трое подростков в августе 2021 года пробрались на территорию кладбища и залезли в фамильный склеп. Злоумышленники забавы ради оттащили верхнюю плиту гроба и, вопреки моральным принципам и банальному естественному отвращению, вынули останки усопшего.

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С черепом и костями покойного подростки фотографировались и выкладывали стрим в прямом эфире. Все изображения, подтверждающие преступность деяния несовершеннолетних по ст. 297 УК Украины, сторона обвинения добыла из открытых источников в социальных сетях самих злоумышленников.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве случился настоящий скандал, когда сотрудница одного из похоронных бюро столицы угрожала женщине вернуть обратно тело едва похороненного отца обратно в морг. Свои странные нападки она объяснила тем, что клиенты бюро не доплатили за оказанные услуги по захоронению.