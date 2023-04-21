Суд принял новое решение по делу скандального митрополита 'Паши Мерседеса'

Киевский апелляционный суд в пятницу, 21 апреля, вынес новое решение по делу митрополита Павла, бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры от УПЦ Московского патриархата (известен под прозвищем "Паша Мерседес"). Его оставили под круглосуточным домашним арестом.

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Павел обязан носить электронный браслет до 30 мая, передает "Громадське". Апелляционную жалобу рассматривала коллегия судей под председательством судьи Татьяны Росик.

Адвокаты митрополита, Олег Поваляев и Никита Чекман, требовали отменить меру пресечения, но прокуроры считали существующую меру обоснованной.

Защита Петра Лебедя указывала на проблемы со здоровьем митрополита, а также на то, что он не проживает в том доме, где сейчас должен находиться.

Также отмечалось, что круглосуточный домашний арест является одной из самых тяжких мер, он лишает возможности совершать богослужения, что якобы нарушает право Павла на вероисповедание. Адвокаты просили добавить возможность частично проводить богослужения.

Они также ходатайствовали о том, что в материалах дела вместо "Лебідя" указан "Лебедя", а такого человека "нет в демографическом реестре".

После оглашения решения суда сам Павел подарил судьям и прокурору пасхальные яйца. Прокурору, как сам отметил, – "самое большое".

Также после заседания он заявил журналистам, что якобы "ничего не имеет против" решения суда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 апреля СБУ сообщила Павлу о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

– Суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. Также он должен ограничить контакт с прихожанами.

– В суде на Павла надели электронный браслет, несмотря на его словесные возражения.

– Петр Лебедь пожаловался омбудсмену Дмитрию Лубинцу на нарушение его права на свободу совести, вероисповедания и дискриминацию.