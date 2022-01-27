Суд подтвердил приговор главарю 'ЛНР' Плотницкому и его подельникам за сбитый возле Луганска самолет Ил-76

Днепровский апелляционный суд 27 января подтвердил приговор экс-главарю террористической организации "ЛНР" Игорю Плотницкому и двум его сообщникам, обвиненным в уничтожении украинского самолета Ил-76 в небе над Луганском в 2014 году. В результате трагедии тогда погибли 49 защитников.

Вместе с Плотницким к пожизненному лишению свободы заочно приговорили заместителя командира незаконного вооруженного формирования "Батальон Заря" Андрея Патрушева и командира н.в.ф. "Витязь" Алексея Гуреева. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

Главной статьей обвинения террористов "ЛНР" стало совершение теракта (ч. 3 ст. 258 УК Украины). В ОГП напомнили, что по версии следствия, Плотницкий, Патрушев и Гуреев руководили боевиками, вооруженными переносным зенитно-ракетным комплексом. Из ПЗРК была выпущена ракета, сбившая Ил-76.

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"Обстрел был организован и совершен под четким руководством осужденных", – говорится в сообщении.

Отметим, что решение о заочном пожизненном заключении террористов в марте 2021 года принял Красногвардейский суд Днепра. Оглашение вердикта Плотницкому затянулось на два дня, поскольку он состоял из 130 страниц.

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