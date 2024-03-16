Суд отпустил Лиева, подозреваемого в хищении средств ВСУ, под личное обязательство. Видео

В пятницу, 15 марта, Высший антикоррупционный суд освободил из-под стражи под личное обязательство экс-чиновника Минобороны Александра Лиева. Его подозревают в завладении почти 1,5 млрд гривен на закупки боеприпасов для ВСУ.

Фигуранта отпустили из зала суда и направили постановление в СИЗО. Об этом сообщил адвокат Назар Кульчицкий в комментарии "Суспильному".

Он отметил, что не владеет информацией о текущем местонахождении Лиева, ведь постановление не предусматривает его присутствия при освобождении из-под ареста.

В то же время, трансляцию заседания суда прервали, когда суд отправился в комнату для совещаний, а после трансляцию не продлили.

Напомним, ранее Лиев прошел "публичный полиграф", чтобы доказать, что не виноват в коррупции, которую ему инкриминируют. В то же время фигурант дважды провалился на одном и том же вопросе – по указаниям от руководства на заключение контракта. На вопрос "Получали ли вы указание от руководства на заключение контракта с "Львовским арсеналом"" фигурант ответил "Нет", что оказалось неправдой.

1,5 месяца назад прокуроры просили о содержании под стражей Лиева и залоге в размере 268 миллионов гривен, однако суд отказал в ходатайстве из-за нарушения подследственности. Таково было решение Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2022 года Министерство обороны подписало с фирмой "Львовский арсенал" контракт на поставку крупной партии минометных снарядов 120 мм и 82 мм - на 1,4 млрд грн (около 38 млн долл.). Однако украинская армия этих снарядов не увидела.