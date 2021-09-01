Суд отправил за решетку майора ВСУ, убившего бойца за пост в соцсети. Фото

Бывшего начальника отделения связи воинской части В0849, майора Виталия Винника приговорили к пяти годам тюрьмы за убийство военнослужащего Олега Томашука. Последний в соцсетях "засветил" позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Решение было принято 27 августа Красноармейским районным судом Донецкой области, сообщается в Едином реестре судебных решений. В нем фамилии жертвы и подсудимого не указываются, однако "Судебный репортер" пишет, что речь идет именно об указанных лицах (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Инцидент случился весной 2017 года. Тогда солдаты ездили на стрельбы на боевой машине. Во время выезда из завода в Авдеевке Томашук снял видео на телефон, которое он позднее опубликовал в Instagram.

Затем ему звонили и писали о том, что он "сдал свои позиции". После того, как майор получил жесткий выговор от начальства, он вызвал к себе Томашука и еще троих военнослужащих.

Он спросил у Томашука, понимает ли тот, что это приравнивается к государственной измене. Тот ответил утвердительно. Затем Винник взял пистолет, перезарядил перед лицом бойца и выстрелил ему в голову.

Свидетели утверждали, что Томашук перед смертью успел только попросить не стрелять и попытался уклониться от пули, но все произошло очень быстро.

На суде майор заявил, что не хотел убивать военнослужащего и убеждал, что это произошло не специально, а выстрел произвел из-за мгновенного психологического фактора. Однако экспертиза установила, что Винник был способен контролировать свои действия, хотя и находился в состоянии эмоционального возбуждения.

Суд учел смягчающие обстоятельства и раскаяние и назначил наказание ниже, чем предусматривает часть 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК.

Также суд постановил выплатить моральную компенсацию в размере 150 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области один военнослужащий убил другого после того, как тот задушил женщину.