Суд отправил под арест ветерана АТО Довбыша

Одному из участников митинга, который состоялся под Офисом президента 24 сентября, ветерану АТО Олегу Довбышу суд избрал меру пресечения. Подозреваемого в хулиганских действиях Довбыша отправили под арест на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщило издание " Сегодня ". Отмечается также, что второй подозреваемый, Дмитрий Кухарчук, который порезал себе вены в понедельник, 30 августа, вернулся в зал суда после оказанной ему медицинской помощи. Вскоре ему также изберут меру пресечения.

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Напомним, следователи сообщили о подозрении двум участникам митинга, который устроил "Национальный корпус" под Офисом президента в День Флага, 24 августа. В результате столкновений с полицией участников акции пострадали семь полицейских и один военнослужащий Национальной гвардии.

Подозрения вручили азовцу, руководителю Черкасского Нацкорпуса Дмитрию Кухарчуку и еще одному ветерану полка "Азов" из Черкасс Олегу Довбышу.

В Нацкорпусе заявили, что власти якобы продолжают репрессии против Азовского движения и отметили, что двух человек якобы выбрали неслучайно – во время акции в День флага на нескольких десятков ветеранов во главе с Кухарчуком "натравили правоохранителей".

Как писал OBOZREVATEL, Нацполиция сообщила об аресте членов Нацкорпуса еще до назначения даты суда