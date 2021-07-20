Суд отложил рассмотрение дела нардепа Козака на два месяца

Кассационный административный суд Верховного суда Украины отложил рассмотрение дела народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака на два месяца. Заседание назначено на 21 сентября.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews. Защита Козака пытается оспорить решение СНБО о наложении на него санкций.

Во вторник суд выслушал позиции сторон и заседание закончилось после истечения отведенного на него времени. Сам Козак в суде отсутствовал.

В связи с отпусками коллегия в ближайшее время собраться не сможет, поэтому заседание перенесли на сентябрь.

Напомним, Тараса Козака и его коллегу по фракции Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, а именно:

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признание российской оккупации Крыма;

содействие и непосредственное участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);

попытка стать правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;

раскрытие сведений, содержащих государственную тайну;

создание "армии информационных клоунов" для собственных антиукраинских интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины заявила, что Козак находится в России.

Позже Медведчук сказал, что Козак на данный момент находится не в России, а в Беларуси.

Печерский районный суд Киева арестовал движимое и недвижимое имущество Козака.