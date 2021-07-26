Суд освободил 'титушку' Крысина от уголовной ответственности по трем статьям

Юрия Крысина освободили от уголовной ответственности сразу по трем статьям. Речь идет о расследовании пыток и похищения активистов Революции Достоинства.

Соответствующее решение 26 июля принял Дарницкий районный суд Киева, передает Watchers Media. На заседании рассматривалось ходатайство защиты обвиняемого, в котором говорилось, что сроки давности по нескольким статьям уже истекли.

Это 296 (хулиганство, совершенное группой лиц), 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций), 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека, совершенное из корыстных побуждений в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

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В итоге судья удовлетворила ходатайство частично, однако оставила статью 127 о пытках.

В то же время на заседании представитель потерпевшей стороны приобщил к дела дополнительные материалы, а адвокат Крысина попросила, чтобы к рассмотрению была приобщена копия приговора Сергею Чемесу. Он был сообщником обвиняемого, признал вину и заключил сделку со следствием.

Следующее заседание назначено на 29 июля, суд должен перейти к дебатам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Крысина приговорили к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, по которому тот проходил как соучастник. Его совершили так называемые "титушки" (лица спортивной внешности), которыми осужденный руководил.

Однако в 2018 году апелляционный суд изменил приговор на 5 летний срок заключения.