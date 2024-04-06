Суд оставил эксразведчика Червинского под стражей: подробности дела

Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения полковнику Службы безопасности Украины Роману Червинскому в виде содержания под стражей. Мужчина, которому почти год назад объявили подозрение, сшится под арестом без права на залог до 19 апреля включительно.

Об этом сообщила адвокат Червинского Людмила Куса. По ее словам, защита будет обжаловать решение суда и вообще будет настаивать на отмене "любых ограничений для Червинского".

Также адвокат уточнила, что прокуратура направила обвинительный акт по делу Червинского для рассмотрения по существу по месту преступления, то есть в Кировоградский райсуд области. Следовательно, следующее заседание суда состоится уже там.

Куса рассказала, что пока продолжалось досудебное расследование, следствие провело десятки "военных экспертиз, где эксперты искажали всю информацию и написали совершенно нелогичные выводы".

Роман Григорьевич Червинский – контрразведчик, полковник СБУ, бывший начальник 5-го управления Департамента контрразведки СБУ, бывший и.о. командира воинской части ССО. По его словам, Червинский причастен к ликвидации военных преступников так называемых "ЛДНР" "Моторолы" и "Гиви".

Ряд американских массмедиа утверждают, что Червинский также координировал "украинскую атаку на Северный поток" в сентябре 2022 года. В частности, сообщалось, что эта операция была разработана с участием бывшего главкома Валерия Залужного, и таким образом, чтобы президент Украины Владимир Зеленский о ней не знал. Сам Червинский отрицает всякую причастность к событиям на российском трубопроводе.

Однако дело, рассматриваемое в суде, не имеет никакого отношения к "Северному потоку". Это дело об обстреле российскими захватчиками аэродрома "Канатово" в июле 2022 года в Кировоградской области. В результате этого удара погибли три и получили ранения 19 человек.

Обвинение считает, что оккупанты узнали, куда и когда нужно нанести удар из-за действий Червинского. Разведка решила завладеть самолетом РФ, когда российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Но в результате операции захватчики получили секретные данные по аэродрому "Канатово".

В СБУ ранее сообщалось, что операция с российским самолетом проводилась несмотря на отрицание Службы безопасности и без согласия соответствующих государственных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, есть немало версий подрыва российских "потоков". Почему версия с Червинским и Залужным выглядит как основание всей страны, читайте здесь.

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