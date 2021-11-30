Суд оправдал нардепа Юрченко по ДТП во Львове. Документ

Суд оправдал исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Юрченко. Речь идет о ДТП с его участием, которое было совершено во Львове в июле.

Политик опубликовал на своей странице в Facebook решение Галицкого районного суда Львова. Документ не был обжалован и вступил в законную силу 29 ноября (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Получил полное решение суд, в котором говорится об отсутствии в моих действиях признаком административного правонарушения (а именно, нахождение в состоянии наркотического опьянения во время управления автомобилем)", – написал Юрченко.

Видео дня

Судья постановила, что тест на наркотики проводился с многочисленными нарушениями. Также в решении отмечается, что самого теста нет в перечне разрешенных для такой проверки.

Таким образом суд решил, что в действиях нардепа нет состава административного правонарушения и закрыл дело.

В то же время Юрченко обвинил патрульных в том, что они якобы пытались спровоцировать и подставить его. Он также опубликовал соответствующее видео. На нем слышно, что правоохранители обсуждают, стоит ли задерживать народного депутата. Однако не все слышно разборчиво.

Еще одно видео, которое обнародовал нардеп, с камер видеонаблюдения. На них видно, что Mustang нардепа выезжает с парковки, но само столкновение с другим автомобилем осталось за кадром.

Напомним, что 8 июля житель Львова Всеволод Боровец обвинил Юрченко в совершении ДТП. Нардеп якобы за рулем Ford Mustang выезжал задним ходом с парковки отеля "Жорж" и въехал в Volkswagen Jetta Боровца. Также политик якобы пытался скрыться и выбил из рук другого участника ДТП мобильный телефон, на который тот снимал видео. Сам нардеп отрицал обвинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября 2020 НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко. После скандала Юрченко написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа".