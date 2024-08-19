Суд оправдал директора приборостроительного завода в Изюме, обвиняемого в получении 2,4 млн 'отката': детали дела

Высший антикоррупционный суд оправдал директора государственного Изюмского приборостроительного завода Сергея Филоненко от обвинений в получении неправомерной выгоды. Речь идет об "откате" в размере более 2,44 млн гривен за сокрытие махинаций с безосновательной оплатой за поставку товаров военного назначения.

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Прокуроры будут готовить апелляцию на такое решение. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

По версии обвинения, неправомерную выгоду директор госпредприятия, входящего в структуру "Укроборонпрома", в течение сентября 2016 – января 2017 годов получил от лиц, связанных с ООО "Оптимумспецдеталь".

Это были Виталий Жуков и Андрей Рогоза с дела Гладковского-младшего. Первому уже сообщали о подозрении во вручении этой взятки, но в деле истекли сроки, поэтому его освободили от ответственности.

В 2021-м Офис генпрокурора не согласовал подозрение Филоленко. Хотя НАБУ и САП обращались по этому поводу в ОГП, отмечая, что он является депутатом Изюмского городского совета Харьковской области, то есть специальным субъектом, которому о подозрении может сообщить только генпрокурор или его заместитель.

Решение ВАКС в 2024-м по поводу оправдания директора приборостроительного завода в Изюме будут обжаловать. В частности, в НАБУ заявили, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже готовит апелляционную жалобу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине раскрыли коррупционную схему с хищения миллионов гривен на дронах для ВСУ. Подозрение сообщили директору хмельницкой фирмы, который "удешевил" производство беспилотников, чем присвоил более 5,7 млн ​​грн бюджетных средств.

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