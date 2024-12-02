Суд обязал выплатить 4,5 млн грн в госбюджет за подделку сигарет Philip Morris

Глыбокский районный суд Черновицкой области вынес приговор трем организаторам преступной группы, которая осуществляла системный экспорт контрафактных сигарет за границу под видом пустых газовозов.

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Сопровождение дела в суде осуществляла юридическая команда Sayenko Kharenko.

Суд постановил наложить штраф в размере около 4,5 млн грн, которые будут направлены в государственный бюджет, запретил нарушителям в будущем заниматься перевозкой подакцизных товаров, а также обязал конфисковать арестованное имущество, включая использовавшиеся в противоправной деятельности полуприцепы и уничтожить всю контрафактную табачную продукцию (свыше 800 000 сигарет), полиграфическое оборудование и материалы для изготовления упаковки.

За время работы Филипп Моррис в Украине – это уже второй успешный кейс по защите брендов компании в суде.

Это дело демонстрирует эффективность защиты интересов легального "белого бизнеса", системно уплачивающего налоги и способствующего наполнению государственного бюджета. Это особенно важно в условиях военного положения, когда каждый вклад в бюджет имеет критическое значение.

Напомним, в феврале 2024 года на границе Украины с Румынией таможенники совместно с ДБР задержали газовозы, которые были пусты. После проверки в цистернах нашли 335 ящиков с поддельными сигаретами Marlboro. Это впервые правоохранителям удалось разоблачить системный канал контрабанды в ЕС подделок именно мирового бренда. Дело стало резонансным и привлекло внимание международных партнеров и послов G7.

Нелегальный рынок табачных изделий остается критической проблемой в Украине. По данным исследовательского агентства "Кантар-Украина", в июле 2024 года он составил 14,6%, снизившись с исторического максимума более чем на 25%, зафиксированного в октябре 2023 года. Убытки госбюджета от этого оцениваются на уровне 20 млрд грн. в год.