Суд обязал выплатить 4,5 млн грн в госбюджет за подделку сигарет Philip Morris
Глыбокский районный суд Черновицкой области вынес приговор трем организаторам преступной группы, которая осуществляла системный экспорт контрафактных сигарет за границу под видом пустых газовозов.
Сопровождение дела в суде осуществляла юридическая команда Sayenko Kharenko.
Суд постановил наложить штраф в размере около 4,5 млн грн, которые будут направлены в государственный бюджет, запретил нарушителям в будущем заниматься перевозкой подакцизных товаров, а также обязал конфисковать арестованное имущество, включая использовавшиеся в противоправной деятельности полуприцепы и уничтожить всю контрафактную табачную продукцию (свыше 800 000 сигарет), полиграфическое оборудование и материалы для изготовления упаковки.
За время работы Филипп Моррис в Украине – это уже второй успешный кейс по защите брендов компании в суде.
Это дело демонстрирует эффективность защиты интересов легального "белого бизнеса", системно уплачивающего налоги и способствующего наполнению государственного бюджета. Это особенно важно в условиях военного положения, когда каждый вклад в бюджет имеет критическое значение.
Напомним, в феврале 2024 года на границе Украины с Румынией таможенники совместно с ДБР задержали газовозы, которые были пусты. После проверки в цистернах нашли 335 ящиков с поддельными сигаретами Marlboro. Это впервые правоохранителям удалось разоблачить системный канал контрабанды в ЕС подделок именно мирового бренда. Дело стало резонансным и привлекло внимание международных партнеров и послов G7.
Нелегальный рынок табачных изделий остается критической проблемой в Украине. По данным исследовательского агентства "Кантар-Украина", в июле 2024 года он составил 14,6%, снизившись с исторического максимума более чем на 25%, зафиксированного в октябре 2023 года. Убытки госбюджета от этого оцениваются на уровне 20 млрд грн. в год.