Суд объявил приговор по делу об убийстве Екатерины Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет тюрьмы

Днепровский районный суд Киева огласил приговор по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Суд над Владиславом Мангером и Алексеем Левиным длился более трех лет – оба они получили по 10 лет тюрьмы.

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Бывшего главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и помощника депутата Алексея Левина признано виновными в заказе и организации совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, имеющим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Прокуроры просили максимально возможное наказание обоим – 10 лет лишения свободы. Суд согласился с доводами и позицией прокуроров и назначил им наказание в виде 10 лет тюрьмы. А также взыскать в пользу потерпевших 15 млн грн морального вреда.

Прокуроры в суде доказали, что в начале июля 2018 года председатель Херсонского облсовета, на почве личной неприязни, решил организовать нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк. К непосредственной организации преступления он привлек помощника депутата Херсонского облсовета.

Тот, в свою очередь, встретился с будущим координатором нападения Сергеем Торбиным и предложил за денежное вознаграждение привлечь исполнителей и пособников по совершению преступления.

31 июля 2018 года около 8:45 исполнитель облил Екатерину Гандзюк серной кислотой возле подъезда ее дома. В начале августа 2018 помощник депутата Херсонского облсовета, действуя с ведома и по поручению председателя облсовета, во время личной встречи оплатил Торбину обещанные для соучастников 4500 долларов США, еще 500 долларов предоставили раньше в качестве задатка.

4 ноября 2018 года Екатерина скончалась. 40 процентов ее тела были поражены химическими ожогами. В июне 2019 года суд признал виновными и назначил наказание членам группы нападающих: Торбину – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу и Вишневскому – по 4, Горбунову – 3 года лишения свободы. За заранее не обещанное сокрытие преступления в октябре 2020 года суд вынес приговор Игорю Павловскому.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года, облив концентрированной серной кислотой. Активистка перенесла несколько операций, но 4 ноября она скончалась в больнице.

Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на оконченное умышленное убийство.

В декабре 2020 года на свободу вышел фигурант дела Игорь Павловский, получивший условный срок за сокрытие преступления. Кроме того, на свободе оказался свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов, водитель Павловского. Он заключил соглашение со следствием.

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