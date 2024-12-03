Суд не нашел ксенофобского мотива: в Германии вынесли приговор убийцам двух украинских подростков-баскетболистов

Региональный суд Эссена (Германия) вынес приговор четырем подросткам, которые в феврале с дубинками и ножом напали на двух юношей-баскетболистов из Украины, в результате чего оба позже скончались. Нападавших признали виновными в убийстве и приговорили их к длительным срокам тюремного заключения для несовершеннолетних.

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При этом немецкие судьи не нашли ксенофобского мотива в деле об убийстве 17-летнего Владимира Ермакова и 18-летнего Артема Козаченко. О решении, которое еще не является окончательным, сообщили местные телерадиослужбы BR24 и WDR.

Двое жертв были друзьями детства, играли за одну команду в Киеве. А потом, спасаясь от российской агрессии, в 2023-м вместе оказались в Дюссельдорфе и продолжили карьеру в молодежной команде местного баскетбольного клуба ART Giants.

"Обвиняемые четверо подростков встретились с украинцами 10 февраля в автобусе, направлявшемся на центральный вокзал Оберхаузена, Северный Рейн-Вестфалия. Во время поездки они решили напасть на двоих после того, как они вышли, – по словам представителя суда, баскетболисты не дали им повода", – говорится в публикациях немецких СМИ.

Журналисты отметили, что нападавшие сами были мигрантами из других стран. По данным суда, внезапное нападение произошло при выходе из автобуса на главном вокзале. Нападающие окружили двух украинцев и избили их, в том числе дубинками. Затем один из подростков ударил молодых украинцев ножом, нанеся смертельные ранения в живот и грудь.

17-летний Владимир Ермаков скончался на следующее утро в больнице. Спустя десять дней в реанимации остановилось сердце его друга Артема Козаченко.

Прокуратура изначально предполагала, что на спортсменов напали, потому что они приехали из Украины. Об обвиняемых было известно немного, из-за их юного возраста суд проходил полностью за закрытыми дверями. В итоге он не нашел ксенофобского мотива, отмечая, что это был "совершенно неспровоцированный акт". Судьи пришли к выводу, что молодые люди действовали "понимая", что им "не нужен повод, чтобы кого-то убить".

Примерно через девять месяцев после жестокого нападения суд счел доказанным, что обвиняемые, которым на начало процесса было от 14 до 16 лет, убили двух украинцев коварно и из бесчестных мотивов. Региональный суд Эссена 2 декабря признал четырех подростков виновными, в том числе, в обычном убийстве. Двое из них должны бить приговорены к 10 годам лишения свободы, двое других – к 8,5 годам лишения свободы каждый. Однако вердикт еще не окончательный.

Немецкие медиа подчеркнули, что родители одной из жертв следили почти за всем процессом. Они приехали специально из Украины на дни переговоров в Эссене, где сейчас снова живут. Подсудимые якобы извинились перед ними.

"Однако родителям сложно с этим справиться. Твои дети никогда не вернутся", – прокомментировала после окончания суда адвокат Алиса Скальоне.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Артема Козаченко рассказал, что во время нападения в Оберхаузене его сын получил шесть ножевых ранений. По его словам, спортсмены до последнего пытались избежать конфликта с компанией местных тинейджеров, однако те целенаправленно вышли за ними из автобуса, а затем атаковали после вопроса "Вы украинцы?".

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