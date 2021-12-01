Суд наказал настоятеля храма за злостное пьяное вождение: что натворил "отец" на Ривненщине

В Ривненской области уже в третий раз судили протоиерея Василия Данилюка. Священнослужитель упорно продолжает ездить в состоянии алкогольного опьянения и фактически плюет на решения судов. Местные правоохранители в шутку прозвали его "коллекционером штрафов", однако ситуация из ряда вон: просто чудо, что никто не погиб под колесами автомобиля, которым управляет пьяный настоятель храма.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

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Однако то, что творит на протяжении года местный священнослужитель, не имеет никакого отношения ни к красивому, ни к доброму, ни к вечному. Протоиерей Василий Данилюк – настоятель Николаевского храма в Клевани – уже трижды судим за пьяное вождение.

В сентябре 2020 года священнослужителя задержали в Ривне на улице Степана Бандеры с явными признаками алкогольного опьянения. Было около 13 часов, а, по словам патрульных, от водителя Renault Kango разило спиртным, у него дрожали пальцы и была нарушена речь. Причем Данилюк отказался проходить не только тест на "Драгере" на месте остановки автомобиля, но и в медицинском учреждении – в присутствии двух свидетелей.

В декабре Ривненский городской суд постановил оштрафовать Данилюка на 10 тыс. 200 гривен и лишить права управлять транспортными средствами на 12 месяцев. Однако священник не только не заплатил штраф, но и продолжал водить автомобиль.

Следующий раз в поле зрения полиции протоиерей попался в марте 2021 года за рулем того же автомобиля, но уже в селе Мнишин Ривненского района. Все признаки алкогольного опьянения были налицо, но водитель и в этот раз категорически отказался проходить освидетельствование.

Несмотря на пять повесток из суда, которые Данилюку присылали с марта по июнь, на повторное заседание он так и не пришел. 1 июня 2021 г. суд постановил оштрафовать священнослужителя на 20 тыс. 400 грн, а также лишить права управления автомобилем на три года.

"Суд приходит к выводу, что в данном случае такое взыскание будет достаточной ответственностью для воспитания лица, совершившего данное административное правонарушение, в духе соблюдения законов Украины, уважения к правилам сожительства, а также в полной мере обеспечит предотвращение совершения новых правонарушений как самим нарушителем, так и другими лицами, и полностью будет соответствовать цели его применения", – говорится в решении Гощанского районного суда Ривненской области.

Но, как видим,это никак не повлияло на настоятеля храма. Данилюк снова сел пьяным за руль: 8 сентября 2021 года его остановили полицейские в том же селе Мнишин, на той же улице Центральной.

В этот раз священнослужитель во время судебного заседания признал, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Но заявил, что что сначала автомобилем якобы управлял другой человек, а он сел за руль… с разрешения сотрудников полиции – чтобы загнать машину во двор.

25 ноября Гощанский районный суд, учитывая не только последнее нарушение протоиерея, но и предыдущие его "залеты", вынес решение. В этот раз Василия Данилюка оштрафовали на 51 тысячу гривен и запретили водить автомобиль на срок 12 лет и 10 месяцев.

Судья Юлия Оленич отметила, что действия священнослужителя "характеризуются преднамеренной формой вины, представляют повышенную общественную опасность, представляют опасность дорожному движению и несут угрозу для жизни и здоровья его участников".

Нарушит ли и это решение Василий Данилюк, покажет время. Однако штрафы он долгое время не оплачивает. По состоянию на сегодняшний день в Едином реестре должников актуальны шесть записей о взыскании средств со священнослужителя. Пять из них – за административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, еще одно касается неоплаченного судебного сбора.

В Ривненской епархии Украинской православной церкви не в курсе происходящего. Как рассказал OBOZREVATEL пресс-секретарь епархии, архимандрит Герман (Кулакевич), им неизвестно, что настоятель храма в Клевани несколько раз привлекался к ответственности за пьяное вождение. Но если информация подтвердится, то будут решать, что делать с протоиереем.

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