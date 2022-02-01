Студент столичного вуза продавал в сети данные 20 млн украинцев: парню грозит тюремный срок
Киберполиция разоблачила 19-летнего студента одного из столичных вузов за продажу в интернете персональных данных граждан Украины. Правонарушителю может грозить до 5 лет тюрьмы.
В распоряжении фигуранта находились базы данных нескольких десятков миллионов украинцев, которые он покупал на тематических форумах хакеров. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.
Студент организовал продажу данных с помощью бота в мессенджере. Кроме личной информации граждан в его распоряжении также оказались коммерческие данные. Правонарушитель предоставлял доступ к незаконно полученной информации за 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток найти определенного человека. Оплату за свою незаконную деятельность студент принимал на крипто-кошелек.
Также в киберполиции выяснили, что парень разрабатывал механизм поиска информации по фотографиям с применением искусственного интеллекта. Фото он загружал из открытых источников.
В ходе обыска киберполицейские изъяли базы данных, а также заблокировали учетные записи, которые использовались в противоправной деятельности. Также выяснилось, что базы данных были скомпрометированные в период 2014-2019 годов.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 (Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.
Напомним, в ночь на 14 января хакеры атаковали ряд сайтов украинского правительства: портал Министерства образования и науки, веб-ресурсы еще нескольких министерств и Дії. Пользователей "встречали" угрожающие сообщения.
17 января в Украине была совершена хакерская атака на информационные ресурсы госструктур: Шевченковского районного суда Киева и страницу форума Prozorro Infobox, который является отдельной системой, не связанной с системой закупок Prozorro.
А 26 января кибератака была осуществлена на официальный сайт Украины Ukraine.ua – портал для иностранных аудиторий о современной Украине, который запустили 14 января 2021 года. В результате в течение нескольких часов он был недоступен для пользователей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
несмотря на утверждения хакеров, личные данные украинцев не пострадали, сообщили эксперты, указавшие на российский след в кибератаке на ряд сайтов украинского правительства. Они отметили, что такие нападения имеют целью дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине и посеять хаос в обществе;
после хакерских атак на сайты украинского правительства и Дії в сети активно появляются объявления о продаже баз с якобы персональными данными граждан Украины. В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что это провокация и продолжение гибридной войны против нашей страны.