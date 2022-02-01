Студент столичного вуза продавал в сети данные 20 млн украинцев: парню грозит тюремный срок

Киберполиция разоблачила 19-летнего студента одного из столичных вузов за продажу в интернете персональных данных граждан Украины. Правонарушителю может грозить до 5 лет тюрьмы.

В распоряжении фигуранта находились базы данных нескольких десятков миллионов украинцев, которые он покупал на тематических форумах хакеров. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

Студент организовал продажу данных с помощью бота в мессенджере. Кроме личной информации граждан в его распоряжении также оказались коммерческие данные. Правонарушитель предоставлял доступ к незаконно полученной информации за 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток найти определенного человека. Оплату за свою незаконную деятельность студент принимал на крипто-кошелек.

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Также в киберполиции выяснили, что парень разрабатывал механизм поиска информации по фотографиям с применением искусственного интеллекта. Фото он загружал из открытых источников.

В ходе обыска киберполицейские изъяли базы данных, а также заблокировали учетные записи, которые использовались в противоправной деятельности. Также выяснилось, что базы данных были скомпрометированные в период 2014-2019 годов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 (Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры атаковали ряд сайтов украинского правительства: портал Министерства образования и науки, веб-ресурсы еще нескольких министерств и Дії. Пользователей "встречали" угрожающие сообщения.

17 января в Украине была совершена хакерская атака на информационные ресурсы госструктур: Шевченковского районного суда Киева и страницу форума Prozorro Infobox, который является отдельной системой, не связанной с системой закупок Prozorro.

А 26 января кибератака была осуществлена на официальный сайт Украины Ukraine.ua – портал для иностранных аудиторий о современной Украине, который запустили 14 января 2021 года. В результате в течение нескольких часов он был недоступен для пользователей.

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