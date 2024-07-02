Строительство трехуровневой системы защиты энергетики срывается из-за бездействия Шмыгаля: детали

В Украине принята программа по строительству многоуровневой защиты вокруг объектов энергетики. Но из-за бездействия правительства Дениса Шмыгаля ее реализация сорвана.

Видео дня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления представителей компаний-подрядчиков.

Первый уровень защиты предполагает сооружение габионов и биг-бегов. Как известно, сегодня Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет.

Второй уровень – это защита от дронов и "Шахедов". Речь идет о строящихся бетонных конструкциях вокруг основной сети "Укрэнерго" с марта 2023 года. Под защитой должны быть 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.

Третий уровень – защита от ракет. Цель – защитить 22 подстанции от прямого попадания мощнейшими ракетами в 14 областях. Здесь работают с Укрэнерго, которое формирует задачи на проектирование и строительство.

При проектировании используются исходные данные от Генштаба, также – руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов при прохождении обучения в Британии по нормативам и стандартам Британии и США.

Представители компаний-подрядчиков считают, что ответственность за остановку строительства третьего уровня защиты энергетических объектов несет лично глава Кабмина Денис Шмигаль, и утверждают, что он полностью остановил все платежи и дал поручение Бюро экономической безопасности и Государственной аудиторской службе проверить цены и строительство защиты энергетических объектов. после критики действий правительства в апреле этого года. В это время бизнес впервые публично заговорил о большой задолженности перед подрядчиками за работы по восстановлению критической инфраструктуры.