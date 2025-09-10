Попали в шею: в США застрелили блогера, который выступал против поддержки Украины в войне с РФ. Видео 18+

В среду, 10 сентября, в США стреляли в политического блогера и активиста Чарли Кирка. Стрельба произошла прямо во время его пресс-конференции, мужчина был ранен в шею, его госпитализировали. Впоследствии стало известно, что Кирк умер в больнице.

Видео дня

Инцидент произошел во время мероприятия в университете в Университет долины Юты. Об этом сообщили американские СМИ, в частности Fox News и NBC News. Кадры нападения публиковали в сети.

На видео видно, как Кирк отшатнулся после выстрела, а из его шеи лилась кровь. По словам представителей университета, после этого блогера вывела с места атаки его охрана.

По данным AP, Чарли Кирк был в критическом состоянии. Однако уже вскоре президент Дональд Трамп сообщил, что раненый умер.

"Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто в Соединенных Штатах Америки не понимал и не владел сердцами молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали ВСЕ, особенно я, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!" – написал он.

Сообщалось, что стрелок, который ранил Кирка, задержан. В Университете долины Юты заявляли, что подозреваемый находится под стражей. Однако позже стало известно, что задержанный мужчина не был тем, кто стрелял в Кирка.

В Университете заявили, что выстрел был произведен из здания, находившегося примерно в 200 ярдах (около 183 метров) от Кирка.

Президент США Дональд Трамп высказался относительно стрельбы на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Замечательный парень от начала до конца. БЛАГОСЛОВИ ЕГО БОГ!" – написал он.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также призвал помолиться за Кирка.

Известно, что Кирк должен был выступить в Университете долины Юты в среду в рамках своего тура American Comeback, а позже в этом месяце он имел еще одну остановку в Университете штата Юта. Его выступления вызвали протесты и петиции со стороны студенческих групп, критикующих его взгляды.

Кто такой Чарли Кирк

Кирк – 31-летний консервативный активист и отец двоих детей, который является одним из основателей Turning Point USA, известной некоммерческой организации, активизирующей консервативную молодежь в кампусах учебных заведений США.

Он является известным сторонником президента Дональда Трампа и близким союзником многих людей в его окружении. Чарли Кирк выступил на президентском съезде 2024 года всего через несколько дней после покушения на Трампа.

Кирк известен деятельностью в защиту консервативных взглядов, критикой либеральных идей и призывами к прекращению финансовой помощи Украине. ЦПД сообщал, что блогер неоднократно распространял тезисы российской пропаганды.

В частности, полномасштабное вторжение России в Украину он называл "пограничным спором", а на Конференции консервативных политических действий в феврале 2022 года Кирк сказал, что "южная граница (США. – Ред.) гораздо важнее украинской".

Недавно блогер выступал против поставок американского оружия, критиковал президента Владимира Зеленского за отсутствие выборов в Украине и тому подобное.

Как сообщал OBOZ.UA, Департамент юстиции Соединенных Штатов требует смертной казни для убийцы 23-летней украинки Ирины Заруцкой Декарлоса Брауна. Мужчине предъявили обвинение в совершении действия, повлекшего смерть в общественном транспорте в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США) в конце августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!